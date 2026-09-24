Имела крылья и могла выйти замуж за мужчину: кого в давние времена украинцы называли повитрулей

Украинская демонология знает не только русалок, мавок и перелесников. В фольклоре Закарпатья сохранился образ повитрули – крылатого женского существа, о котором ходили необычные истории, в частности о ее отношениях с обычными людьми.

Повитруля – местный персонаж украинской мифологии, характерный прежде всего для Закарпатья. В Энциклопедии современной Украины ее относят к духам мест, а исследовательница Оксана Тиховская рассматривает повитрюлю в числе женских мифологических образов украинского фольклора.

Одной из главных особенностей повитрули считались крылья. Исследователи частично связывают ее образ с птицами: как птицы могут улетать и возвращаться, так и повитрули, согласно народным представлениям, в определенный период не летали над горами, а пребывали в пещерах.

Повитрули отличаются от других женских мифологических персонажей (мавок, русалок) способностью летать и властью над ветрами. Она является амбивалентным образом, народное воображение приписывает ей дифференцированное отношение к мужчинам,

– писала Тиховская.

Крылья повитрули могли изменить все

Самые интересные сюжеты о повитерулях связаны именно с их крыльями. В украинских сказках и легендах зафиксирован мотив, когда мужчина похищает крылья мифической красавицы. Без них она уже не может вернуться в свой привычный мир.

Этот сюжет связан и с другим мотивом – браком воздушной девы с обычным мужчиной. Исследовательница отмечает, что подобные истории существовали в украинском фольклоре Закарпатья. В них мифическая женщина оказывается рядом с мужчиной, но ее сверхъестественная сила никуда не исчезает.



Кто такая повитруля в украинской мифологии / Magnific

Не совсем русалка и не просто "фея"

Повитрулю иногда сравнивают с другими женскими мифологическими образами, однако отождествлять ее с русалкой или мавкой не стоит. В разных традициях подобные существа могли иметь схожие черты, однако у повитрули есть свой собственный комплекс представлений, характерный для Закарпатья.

Ее образ исследователи связывают с древними представлениями о природе и женском сверхъестественном начале. В фольклоре повитруля предстает не только как опасное существо, но и как загадочная красавица, способная взаимодействовать с человеком. Говорят, что повитруля умела менять свой возраст и даже внешность. У нее был легкий, игривый и свободный нрав, она умела летать или быстро передвигаться.

Народная демонология Украины имеет ярко выраженные локальные особенности, и повитрули относятся именно к тем образам, которые особенно характерны для Карпатского региона. А еще в древности наши предки верили в перелесника – ночного соблазнителя одиноких женщин.