Перелесник – персонаж украинской народной демонологии, которого также называли летавцем. Его связывали с искушением, небесным огнем и ночными посещениями женщин. В некоторых энциклопедиях его сравнивают с инкубом – духом, искушающим женщин.

В украинских верованиях перелесник мог появляться как огненное существо или лететь по небу в виде угасающей звезды. В отдельных традициях его отождествляли с огненным змеем. Энциклопедия украиноведения также фиксирует представления о змее-перелеснике, который падал с неба в виде хвостатой звезды, а после этого превращался в красивого юношу.



Кто такой перелесник в украинской демонологии / Magnific

Как выглядел перелесник

Чаще всего его описывали как красивого молодого мужчину, однако его человеческий облик мог быть лишь маскировкой. Особенно жуткой была другая деталь: перелесник мог перевоплощаться в умершего мужа или возлюбленного. Согласно народным представлениям, он приходил к женщине, которая сильно скучала по покойнику, и таким образом становился для нее якобы заменителем того человека, по которому она тосковала. Такие верования зафиксированы в этнографических материалах, в частности на Волыни.

Как в древности защищались от перелесника

В разных местностях существовали представления о защите от этого духа. Одним из таких средств было растение горечавка. В словаре Бориса Гринченко зафиксировано народное поверье: перелесник якобы не мог соблазнить девушку, у которой при себе была горечавка. В других местных традициях для защиты от перелесника упоминались освященная рута, тоя и маруна.

Как видно, сам образ перелесника объединил сразу несколько народных представлений – о небесном огне, падающих звездах, покойниках и опасном любовном искушении. Это был загадочный дух, встреча с которым не сулила человеку ничего хорошего.

Кстати, в давние времена так же боялись злыдней. Ранее 24 Канал рассказывал, что на самом деле означало слово "злыдни" в старину.