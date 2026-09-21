Перелесник – персонаж української народної демонології, якого також називали летавцем. Його пов'язували зі спокусою, небесним вогнем і нічними візитами до жінок. В деяких енциклопедіях його порівнюють з інкубом – духом, який спокушає жінок.

В українських віруваннях перелесник міг з'являтися як вогняна істота або летіти небом у вигляді зірки, що згорає. В окремих традиціях його ототожнювали з вогняним змієм. Енциклопедія українознавства також фіксує уявлення про змія-перелесника, який падав із неба у вигляді хвостатої зірки, а після цього перетворювався на вродливого парубка.



Хто такий перелесник в українській демонології / Magnific

Який вигляд мав перелесник

Найчастіше його описували як гарного молодого чоловіка, однак його людська подоба могла бути лише маскуванням. Особливо моторошною була інша деталь: перелесник міг перевтілюватися на померлого чоловіка або коханого. За народними уявленнями, він приходив до жінки, яка сильно сумувала за небіжчиком, і таким чином ставав для неї нібито замінником тієї людини, за якою вона тужила. Такі вірування зафіксовані в етнографічних матеріалах, зокрема на Волині.

Як у давнину захищалися від перелесника

У різних місцевостях існували уявлення про захист від цього духа. Одним із таких засобів була рослина тирлич. У словнику Бориса Грінченка зафіксовано народне повір'я: перелесник нібито не міг спокусити дівчину, яка мала при собі тирлич. В інших локальних традиціях для захисту від перелесника згадували освячену руту, тою та маруну.

Як бачимо, сам образ перелесника поєднав одразу кілька народних уявлень – про небесний вогонь, зорі, що падають, покійників і небезпечну любовну спокусу. Це був загадковий дух, зустріч із яким не обіцяла людині нічого доброго.

До речі, так само у давнину боялися злиднів. Раніше 24 Канал розповідав, що насправді означало слово злидні у давнину.