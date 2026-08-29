С Днем авиации Украины 2026 – вдохновляющие поздравления и красивые открытки

29 августа, или в последнюю субботу августа, в Украине отмечают День авиации Украины – праздник людей, которые каждый день доказывают, что небо для нас давно стало не просто красивым фоном. В этот день хочется пожелать авиаторам чистого неба, надежных крыльев и как можно больше поводов подниматься в воздух именно с мирными целями.

А 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Днем авиации Украины – теплых, красивых и таких, которые можно отправить тем, кто связал свою жизнь с небом. Выбирайте слова, открытку или картинку, которые лучше всего передадут вашу благодарность и пожелания.

Поздравления с Днем авиации Украины

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Хай небо буде мирним та ясним,

А шлях повітряний – завжди прекрасним.

З Днем авіації щиро вітаємо,

Мужності й сили усім вам бажаємо!

***

Небо вас кличе, воно ваше поле,

Крилаті герої, ви вічні в цій ролі.

З Днем авіації вітаю вас щиро,

Летіть уперед, здобувайте нові вершини.

***

Висот бажаю досягти,

Небесних злетів вам бажаю,

Щоб дістатись вашої мети.

Нехай Господь благословляє рясно,

І кожен день буде прекрасним!

Поздравление с Днем авиации Украины своими словами

Поздравляю с Днем авиации Украины! Желаю чистого неба, надежных крыльев и спокойствия. Пусть каждый полет будет безопасным, а дома всегда ждут родные люди. Крепкого здоровья, сил и мирного неба!

С Днем авиации Украины! Пусть небо всегда будет благосклонным, полеты – безопасными, а рядом будут люди, которые любят и поддерживают. Спасибо за ваше мужество и службу!

Искренне поздравляю с Днем авиации Украины! Желаю сил, выдержки, удачи и только мирного неба над головой. Пусть каждый день приносит хорошие новости, а каждый полет завершается счастливым возвращением.

С Днем авиации Украины! Желаю крепкого здоровья, уверенности и безопасности. Пусть крылья всегда держат, небо будет чистым, а сердце – спокойным. Берегите себя!

Поздравляю с Днем авиации Украины! Пусть в небе будет спокойно, а на земле – тепло и уютно. Желаю мира, счастья, любви и как можно больше счастливых возвращений домой.

Поздравления с Днем авиации Украины: картинки



С Днем авиации Украины картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем авиации Украины / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню авиации Украины / Коллаж 24 Канала





День авиации Украины 2026 / Коллаж 24 Канала



Предлагаем еще одну подборку поздравлений с Днем авиации Украины. Поздравляйте всех родных, друзей и знакомых.

