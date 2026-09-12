С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе ВСУ 2026 – поздравления своими словами и открытки

12 сентября в Украине отмечают День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил Украины. Это праздник тех, кто умеет сделать так, чтобы вражеская техника вдруг перестала "понимать", где она находится и что вообще происходит.

В этот день стоит поблагодарить специалистов РЭБ за сложную и чрезвычайно важную работу. 24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил Украины, которыми можно поздравить защитников и защитниц с профессиональным праздником.

Поздравления с Днем специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ своими словами

С Днем специалиста РЭБ! Пусть у врага пропадает связь, сбивается навигация и рушатся все планы, а у вас все работает как по маслу. Берегите себя, возвращайтесь домой и спасибо за вашу работу!

Поздравляю с профессиональным праздником! Вы делаете то, чего мы часто не видим, но результат хорошо ощущает враг. Пусть техника не подводит, удача будет рядом, а дома всегда ждут близкие.

С Днем специалиста радиоэлектронной борьбы! Желаю крепких нервов, надежной техники и как можно больше тишины в эфире противника. А в вашей жизни пусть, наоборот, будет много хороших новостей, смеха и голосов родных.

С праздником наших специалистов РЭБ! Пусть каждый вражеский сигнал заканчивается там, где начинается ваша работа. Сил вам, выдержки, удачных решений и главного – вернуться домой к тем, кто любит и ждет.

Картинки ко Дню специалиста РЭБ



Картинки ко Дню специалиста РЭБ / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления с Днем специалиста РЭБ / Фотоколлаж 24 Канала





С Днем специалиста РЭБ ВСУ картинки / Фотоколлаж 24 Канала





Картинки ко Дню специалиста РЭБ / Фотоколлаж 24 Канала



А может, в этот день у вас кто-то из друзей или родных отмечает именины, тогда у нас есть подборка поздравлений с Днем ангела.