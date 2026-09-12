У цей день варто подякувати фахівцям РЕБ за складну й надважливу роботу. 24 Канал підготував добірку красивих привітань у День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, якими можна привітати захисників та захисниць із професійним святом.

Привітання з Днем фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ своїми словами

З Днем фахівця РЕБ! Нехай у ворога зникає зв'язок, губиться навігація і псуються всі плани, а у вас усе працює чітко. Бережіть себе, повертайтеся додому і дякуємо за вашу роботу!

Вітаю з професійним святом! Ви робите те, чого ми часто не бачимо, але результат добре відчуває ворог. Нехай техніка не підводить, удача буде поруч, а вдома завжди чекають свої.

З Днем фахівця радіоелектронної боротьби! Бажаю міцних нервів, надійної техніки та якомога більше тиші у ворожому ефірі. А у вашому житті нехай, навпаки, буде багато добрих новин, сміху й голосів рідних.

Зі святом наших фахівців РЕБ! Нехай кожен ворожий сигнал закінчується там, де починається ваша робота. Сил вам, витримки, вдалих рішень і головного — повернутися додому до тих, хто любить і чекає.

Картинки з Днем фахівця РЕБ



Картинки з Днем фахівця РЕБ / Фото Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем фахівця РЕБ / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем фахівця РЕБ ЗСУ картинки / Фото Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем фахівця РЕБ / Фото Колаж 24 Каналу



А може в цей день у вас хтось з друзів чи рідних святкує іменини, то ми маємо збірку привітань з Днем ангела.