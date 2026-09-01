К Первому сентября 2026 – открытки, стихи и проза, чтобы поздравить первоклассников

1 сентября для первоклассников – это не просто начало учебного года, а первый шаг в новый этап жизни. Впереди – новые знания, знакомства, первые школьные успехи и множество открытий, которые постепенно будут формировать собственный опыт ребенка.

Чтобы в этот день подобрать подходящие слова для маленького школьника, 24 Канал подготовил подборку поздравлений с 1 сентября – теплых, искренних и уместных для первого школьного праздника.

Поздравления с Первым сентября для первоклассника на украинском языке

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Перший раз у перший клас

Урочисте свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до кірки!

Нехай тішаться батьки

За твої успіхи.

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Перший дзвоник кличе в клас,

Свято радісне у вас.

Хай знання даються легко,

А в житті все буде тепло!

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Ви сьогодні школярі,

Всі усміхнені та щирі.

Хай у класі буде свято,

І друзів з'явиться багато!

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Перший дзвоник – перший крок,

Шлях відкрився на урок.

Хай завжди сміється доля,

І у серці буде воля.

Поздравление с 1 сентября своими словами первокласснику

Поздравляю с первым школьным днем! Пусть учеба будет интересной, а каждый день приносит новые открытия.

С Днем знаний, первоклассник! Желаю тебе хороших друзей, добрых учителей и много поводов гордиться собой.

Поздравляю с 1 сентября! Пусть первый класс станет началом интересной и счастливой школьной истории.

С первым звонком! Желаю уверенно шагать к новым знаниям и никогда не бояться спрашивать и открывать для себя что-то новое.

Поздравляю с началом школьной жизни! Пусть каждый урок дарит интересные знания, а каждый день – хорошие эмоции.

С Днем знаний, маленький школьник! Желаю тебе любознательности, смелости, искренних друзей и больших мечтаний.

Счастливого 1 сентября! Пусть школа станет местом, где тебе интересно учиться, дружить и познавать мир.

Поздравляю с первым классом! Желаю легкой учебы, хорошего настроения и много маленьких и больших побед.

С Днем знаний! Пусть этот особенный день станет началом чудесного путешествия к новым знаниям и мечтам.

Поздравляю с первым школьным праздником! Пусть рядом всегда будут люди, которые поддержат, помогут и порадуются твоим успехам.

Поздравления с Первым сентября первокласснику в картинках



Поздравления с 1 сентября для первоклассников / Коллаж 24 Канала



Поздравления с 1 сентября в картинках / Коллаж 24 Канала







Поздравления с 1 сентября / Коллаж 24 Канала





Картинки с поздравлениями с 1 сентября / Коллаж 24 Канала





Поздравления с 1 сентября первоклассницам / Коллаж 24 Канала



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