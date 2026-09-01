К Первому сентября 2026 – открытки, стихи и проза, чтобы поздравить первоклассников
1 сентября для первоклассников – это не просто начало учебного года, а первый шаг в новый этап жизни. Впереди – новые знания, знакомства, первые школьные успехи и множество открытий, которые постепенно будут формировать собственный опыт ребенка.
Чтобы в этот день подобрать подходящие слова для маленького школьника, 24 Канал подготовил подборку поздравлений с 1 сентября – теплых, искренних и уместных для первого школьного праздника.
Поздравления с Первым сентября для первоклассника на украинском языке
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Перший раз у перший клас
Урочисте свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до кірки!
Нехай тішаться батьки
За твої успіхи.
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Перший дзвоник кличе в клас,
Свято радісне у вас.
Хай знання даються легко,
А в житті все буде тепло!
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Ви сьогодні школярі,
Всі усміхнені та щирі.
Хай у класі буде свято,
І друзів з'явиться багато!
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Перший дзвоник – перший крок,
Шлях відкрився на урок.
Хай завжди сміється доля,
І у серці буде воля.
Поздравление с 1 сентября своими словами первокласснику
- Поздравляю с первым школьным днем! Пусть учеба будет интересной, а каждый день приносит новые открытия.
- С Днем знаний, первоклассник! Желаю тебе хороших друзей, добрых учителей и много поводов гордиться собой.
- Поздравляю с 1 сентября! Пусть первый класс станет началом интересной и счастливой школьной истории.
- С первым звонком! Желаю уверенно шагать к новым знаниям и никогда не бояться спрашивать и открывать для себя что-то новое.
- Поздравляю с началом школьной жизни! Пусть каждый урок дарит интересные знания, а каждый день – хорошие эмоции.
- С Днем знаний, маленький школьник! Желаю тебе любознательности, смелости, искренних друзей и больших мечтаний.
- Счастливого 1 сентября! Пусть школа станет местом, где тебе интересно учиться, дружить и познавать мир.
- Поздравляю с первым классом! Желаю легкой учебы, хорошего настроения и много маленьких и больших побед.
- С Днем знаний! Пусть этот особенный день станет началом чудесного путешествия к новым знаниям и мечтам.
- Поздравляю с первым школьным праздником! Пусть рядом всегда будут люди, которые поддержат, помогут и порадуются твоим успехам.
Поздравления с Первым сентября первокласснику в картинках
Поздравления с 1 сентября для первоклассников / Коллаж 24 Канала
Поздравления с 1 сентября / Коллаж 24 Канала
Картинки с поздравлениями с 1 сентября / Коллаж 24 Канала
Поздравления с 1 сентября первоклассницам / Коллаж 24 Канала
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