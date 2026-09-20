Всенародный день отца 2026 – милые открытки, стихи и поздравления своими словами для самых близких

20 сентября в Украине отмечают Всенародный день отца – неофициальный, но очень душевный семейный праздник, который традиционно приходится на третье воскресенье сентября. В 2026 году это как раз 20 сентября. Не стоит путать его с официальным Днем отца, который в Украине отмечают в третье воскресенье июня.

Это хороший повод еще раз сказать папе то, что мы почему-то часто откладываем на потом. Поблагодарить за поддержку, терпение, советы, которые иногда раздражали, но удивительным образом оказывались правильными. 24 Канал собрал подборку теплых поздравлений ко Всенародному дню отца – выбирайте то, что лучше всего подходит вашему папе.

Поздравления с Всенародным днем отца своими словами

С Днем отца! Спасибо за то, что ты всегда рядом – не только в праздничные дни, но и в те обычные будничные моменты, когда твоя поддержка незаметна, но именно на ней держится все вокруг. Здоровья тебе, сил и больше времени на то, что приносит радость тебе самому.

Поздравляю со праздником всех пап! Быть отцом – это каждый день находить баланс между заботой и доверием, строгостью и теплом. Ты справляешься с этим лучше, чем сам думаешь. Спасибо за пример, за терпение и за то, что на тебя всегда можно положиться.

С Днем отца! Пусть сил хватает не только на работу и бытовые заботы, но и на простые вечера с семьей, которые потом вспоминаются с самой теплотой. Спасибо, что ты – опора для тех, кто рядом, даже когда самому бывает непросто.

Поздравляю с праздником отцов! Твоя забота редко бывает громкой – чаще это просто своевременная помощь, молчаливая поддержка или обычное "я рядом". Спасибо за это. Пусть дома всегда ждет уют, а сердце остается таким же теплым.

С Днем отца! Спасибо за терпение, мудрые советы и за то, что ты всегда готов подставить плечо, даже когда об этом не просят напрямую. Желаю тебе здоровья, спокойных дней и счастья видеть, как твои усилия находят отклик в семье теплом и благодарностью.

Поздравления с Всенародным днем отца в стихах

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасиві і довгі літа.

***

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

***

Спасибі тобі татко, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує.

***

Поздравления с Всенародным днем отца – картинки



С Всенародным днем отца / Коллаж 24 Канала



С Всенародным днем отца: картинки / Коллаж 24 Канала



Картинки "С Всенародным днем отца" / Коллаж 24 Канала



С Днем отца / Коллаж 24 Канала



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