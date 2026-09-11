Какой церковный праздник в пятницу, 11 сентября: у кого сегодня именины

11 сентября верующие чтят память святой преподобной Феодоры Александрийской. Она приняла монашеский постриг и отправилась в мужской монастырь, где провела большую часть своей жизни.

В этот день наши предки готовили разнообразные блюда из овощей и угощали ими своих соседей. О днях ангела и других праздниках 11 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти преподобной Феодоры Александрийской

Теодора жила в V веке в Александрии. Совершив грех, она глубоко раскаялась и решила изменить свою жизнь. Женщина тайно ушла из семьи, оделась как мужчина и поступила в мужской монастырь под чужим именем. Восемь лет она строго постилась, молилась и заслужила уважение других монахов. Однако впоследствии ее несправедливо обвинили в связи с местной девушкой и приписали ей рождение ребенка. Монахи поверили слухам и изгнали Теодору вместе с младенцем. Она не стала оправдываться и семь лет жила в бедности у стен монастыря, воспитывая мальчика. Видя ее терпение, монахи в конце концов приняли ее обратно. Лишь перед смертью Теодора попросила своего воспитанника всегда хранить веру в Бога и уважать настоятеля.

Кто отмечает День ангела 11 сентября

По новоюлианскому календарю 11 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей и Теодора.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 11 сентября отмечают Всемирный день борьбы с терроризмом. Его учредили в 2008 году. Дату этого праздника выбрали не просто так – 11 сентября 2001 года мир потрясла трагедия в США. Тогда террористы захватили самолеты и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. В результате этих атак погибли почти 3 тысячи человек, а более 6 тысяч получили ранения.

Сегодня также отмечают День памяти библиотек и Рош га-Шана.