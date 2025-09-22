О том, что нельзя делать в Рош ха-Шана 2025 – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Chabad.org.
Что нельзя делать в Рош ха-Шана 2025?
В Рош ха-Шана евреям запрещено работать и заниматься любой работой. Однако это не касается подготовки праздничного стола, поэтому готовить символические блюда разрешается.
Кроме этого, не рекомендуется верующим употреблять острые, кислые и горькие продукты. Ведь тогда возникает высокий риск привлечь беды и горе на следующий год.
Более того, евреям нельзя есть орехи. Дело в том, что числовое значение слова "орех" на иврите соответствует соответствующей трактовке слова "грех".
Запреты в Рош ха-Шана 2025 / Коллаж LifeStyle24
Что известно о празднике Рош ха-Шана 2025?
- В 2025 году Рош ха-Шана будут отмечать с 22 по 24 сентября. Это еврейский Новый год, открывающий период Дней Трепета и завершающийся Йом Кипуром – Днем Искупления.
- Что интересно, праздник символизирует начало нового духовного цикла. По традиции, именно тогда определяется судьба человека на следующий год, поэтому молитвы, раскаяния и добрые дела приобретают особую силу.
- Умань является главным местом паломничества хасидов со всего мира, ведь здесь похоронен Рабби Нахман из Брацлава, который завещал своим последователям собираться у его могилы на Новый год.
- Празднование начинается с зажигания свечей и посещения синагоги. Центральным символом праздника является звук шофара – бараньего рога, призывающий к духовному пробуждению.
- На стол традиционно подают халу (круглый хлеб), яблоки с медом, гранаты и фаршированную рыбу как символы хорошего года.
- Важным является и обряд Ташлих, когда верующие бросают в воду крошки хлеба, избавляясь от грехов прошлого года.