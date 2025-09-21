Это праздник, символизирующий наступление нового года и время духовного обновления. В 2025 году Рош ха-Шана будет праздноваться с 22 по 24 сентября. Подробнее о празднике и его традициях – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Chabad.org.
Смотрите также Календарь праздников на сентябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев
Рош ха-Шана 2025: что это за праздник и кто его празднует?
Рош ха-Шана – еврейский новый год и один из главных праздников иудаизма. Традиционно его отмечают в начале месяца Тишрей по еврейскому календарю, что обычно приходится на сентябрь или октябрь. В отличие от светских новогодних празднований, Рош ха-Шана имеет глубокий духовный смысл, ведь открывает период Дней Трепета или Дней Страха, которые завершаются Йом Кипуром – Днем Искупления.
В это время евреи подводят итоги года, вспоминают все, что произошло с ними за последние 365 дней, думают о своих поступках и исправлении ошибок. По еврейской традиции, именно в эти дни судьба человека решается на грядущий год, а потому молитвы, покаяния и добрые дела приобретают особую силу.
Рош ха-Шана евреи празднуют во всем мире, в частности в Украине. Даже во время полномасштабного вторжения верующие из-за рубежа отправляются в паломничество в Умань.
Заметим, что именно в этом украинском городе располагается могила Рабби Праведного Нахмана из Брацлава (Ребе Нахмана) – выдающегося основателя брацлавского хасидизма, жившего в конце XVIII – начале XIX века. Перед своей смертью мужчина завещал своим последователям ежегодно посещать место его захоронения. Так, Умань стала центром паломничества хасидов.
Рош ха-Шана 2025 / Коллаж LifeStyle24
Традиции Рош ха-Шана
- Подготовка к Рош ха-Шана начинается еще задолго до самого праздника. В течение последнего месяца еврейского года, который называется Элул, верующие сосредотачиваются на самоанализе, пытаясь осознать собственные ошибки и сделать шаги к исправлению.
- А когда непосредственно наступает праздник, то он начинается с зажигания свечей, символизирующих приход нового года. Одним из центральных событий празднования является посещение синагоги, где звучат торжественные молитвы, в которых говорится о Божьей власти, справедливом суде и одновременно о милосердии, что даруется тем, кто искренне кается.
- Особым моментом службы является звучание шофара – бараньего рога, пронзительный звук которого призывает людей задуматься над смыслом жизни и побуждает к раскаянию.
- Кроме этого, на Рош ха-Шана евреи обычно посвящают время праздничному столу. На нем можно увидеть различные символические блюда, среди которых хала – круглый хлеб, который олицетворяет цикличность времени и непрерывность жизни. Обязательно также на столе должны стоять яблоки с медом, гранаты, фаршированная рыба, которую еще называют "гефилте фиш", морковь, нарезанная кружочками, и финики.
- На Рош ха-Шана евреи проводят обряд Ташлих. Так, верующие выходят к реке или другому водоему и бросают в воду крошки хлеба, которые символизируют грехи прошлого года. В это время важно читать специальные молитвы, чтобы освободить свою душу от негатива.