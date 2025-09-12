В этом году дата его празднования приходится на конец сентября, и уже сейчас в разных странах готовятся к этому дню. В то же время для Украины это событие имеет особое значение, ведь ежегодно именно здесь собираются тысячи паломников, чтобы встретить Новый год по иудейской традиции. Когда будет Рош ха-Шана в 2025 году, что это за праздник, какие его традиции – рассказывает LifeStyle24.

Что это за праздник – Рош ха-Шана?

Рош ха-Шана считается одним из важнейших праздников иудаизма. Его также называют "Головой года", ведь праздник связан с днем появления Адама, первого человека, на свет.

Это также начало особого периода, известного как Дни трепета и покаяния, который длится десять дней и завершается Йом Кипуром (Судным днем). В это время верующие подводят итоги за прошедший год, просят у Бога прощения за грехи и готовятся к духовному обновлению.

К тому же этот праздник считается Днем Божьего суда, когда решается судьба человека на грядущий год.

Когда наступит Рош ха-Шана в 2025 году?

Для религиозных иудеев этот день знаменует наступление 5786 года от сотворения мира Богом по Торе. Поскольку еврейский календарь основывается на лунных фазах, дата празднования ежегодно меняется и приходится на новолуние в начале седьмого месяца, который называется Тишрей.

В 2025 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, начнется вечером 22 сентября, в понедельник, и продлится до вечера среды, 24 сентября.

Традиции празднования

Что интересно, этот праздник имеет ряд интересных обрядов, которых придерживаются верующие. Так, в синагогах во время Рош ха-Шана звучит шофар – бараний рог, звук которого пробуждает человека к раскаянию и напоминает об ответственности перед Богом.

Также в эти дни принято читать особые молитвы и псалмы, а дома – собираться за праздничным столом. Традиционно евреи едят яблоки с медом, желая друг другу "сладкого года", а также халу – хлеб круглой формы, символизирующий цикличность и вечность.

Кроме этого, на Рош ха-Шана происходит обряд Ташлих. Во время него верующие идут к водоему, читают молитвы и бросают в воду крошки хлеба, символизирующие грехи, которые стоит оставить в прошлом.

К тому же в этот день евреи избегают любой работы, отдавая предпочтение отдыху и молитвам.

Традиции празднования Рош ха-Шана / Фото Freepik

Почему евреи празднуют Рош ха-Шана в Умани?