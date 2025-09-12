Цьогоріч дата його святкування припадає на кінець вересня, і вже зараз в різних країнах готуються до цього дня. Водночас для України ця подія має особливе значення, адже щороку саме тут збираються тисячі паломників, щоб зустріти Новий рік за юдейською традицією. Коли буде Рош га-Шана у 2025 році, що це за свято, які його традиції – розповідає LifeStyle24.

Що це за свято – Рош га-Шана?

Рош га-Шана вважається одним із найважливіших свят юдаїзму. Його також називають "Головою року", адже свято пов'язане з днем появи Адама, першої людини, на світ.

Це також початок особливого періоду, відомого як Дні трепету та покаяння, що триває десять днів і завершується Йом Кіпуром (Судним днем). У цей час віряни підбивають підсумки за минулий рік, просять у Бога прощення за гріхи та готуються до духовного оновлення.

До того ж це свято вважається Днем Божого суду, коли вирішується доля людини на прийдешній рік.

Коли настане Рош га-Шана у 2025 році?

Для релігійних юдеїв цей день знаменує настання 5786 року від створення світу Богом за Торою. Оскільки єврейський календар ґрунтується на місячних фазах, дата святкування щороку змінюється і припадає на молодий місяць на початку сьомого місяця, який називається Тішрей.

У 2025 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, почнеться ввечері 22 вересня, у понеділок, і триватиме до вечора середи, 24 вересня.

Традиції святкування

Що цікаво, це свято має низку цікавих обрядів, яких дотримуються віряни. Так, у синагогах під час Рош га-Шана звучить шофар – баранячий ріг, звук якого пробуджує людину до каяття та нагадує про відповідальність перед Богом.

Також у ці дні заведено читати особливі молитви та псалми, а вдома – збиратися за святковим столом. Традиційно євреї їдять яблука з медом, бажаючи один одному "солодкого року", а також халу – хліб круглої форми, що символізує циклічність та вічність.

Крім цього, на Рош га-Шана відбувається обряд Ташліх. Під час нього віряни йдуть до водойми, читають молитви та кидають у воду крихти хліба, що символізують гріхи, які варто залишити у минулому.

До того ж у цей день євреї уникають будь-якої роботи, віддаючи перевагу відпочинку та молитвам.

Традиції святкування Рош га-Шана / Фото Freepik

Чому євреї святкують Рош га-Шана в Умані?