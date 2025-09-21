Це свято, що символізує настання нового року та час духовного оновлення. У 2025 році Рош га-Шана святкуватиметься з 22 по 24 вересня. Детальніше про свято та його традиції – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Chabad.org.

Рош га-Шана 2025: що це за свято і хто його святкує?

Рош га-Шана – єврейський Новий Рік та одне з головних свят юдаїзму. Традиційно його відзначають на початку місяця Тішрей за єврейським календарем, що зазвичай припадає на вересень або жовтень. На відміну від світських новорічних святкувань, Рош га-Шана має глибокий духовний зміст, адже відкриває період Днів Трепету або Днів Страху, які завершуються Йом Кіпуром – Днем Спокути.

У цей час євреї підбивають підсумки роки, згадують усе, що відбулося з ними за останні 365 днів, думають про свої вчинки та виправлення помилок. За єврейською традицією, саме в ці дні доля людини вирішується на прийдешній рік, а тому молитви, покаяння і добрі справи набувають особливої сили.

Рош га-Шана євреї святкують в усьому світі, зокрема в Україні. Навіть під час повномасштабного вторгнення віряни з-за кордону вирушають у паломництво до Умані.

Зауважимо, що саме в цьому українському місті розташовується могила Раббі Праведного Нахмана з Брацлава (Ребе Нахмана) – видатного засновника брацлавського хасидизму, який жив наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Перед своєю смертю чоловік заповів своїм послідовникам щороку відвідувати місце його поховання. Так, Умань стала центром паломництва хасидів.

Рош га-Шана 2025 / Колаж LifeStyle24

Традиції Рош га-Шана