Це свято, що символізує настання нового року та час духовного оновлення. У 2025 році Рош га-Шана святкуватиметься з 22 по 24 вересня. Детальніше про свято та його традиції – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Chabad.org.
Рош га-Шана 2025: що це за свято і хто його святкує?
Рош га-Шана – єврейський Новий Рік та одне з головних свят юдаїзму. Традиційно його відзначають на початку місяця Тішрей за єврейським календарем, що зазвичай припадає на вересень або жовтень. На відміну від світських новорічних святкувань, Рош га-Шана має глибокий духовний зміст, адже відкриває період Днів Трепету або Днів Страху, які завершуються Йом Кіпуром – Днем Спокути.
У цей час євреї підбивають підсумки роки, згадують усе, що відбулося з ними за останні 365 днів, думають про свої вчинки та виправлення помилок. За єврейською традицією, саме в ці дні доля людини вирішується на прийдешній рік, а тому молитви, покаяння і добрі справи набувають особливої сили.
Рош га-Шана євреї святкують в усьому світі, зокрема в Україні. Навіть під час повномасштабного вторгнення віряни з-за кордону вирушають у паломництво до Умані.
Зауважимо, що саме в цьому українському місті розташовується могила Раббі Праведного Нахмана з Брацлава (Ребе Нахмана) – видатного засновника брацлавського хасидизму, який жив наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Перед своєю смертю чоловік заповів своїм послідовникам щороку відвідувати місце його поховання. Так, Умань стала центром паломництва хасидів.
Рош га-Шана 2025 / Колаж LifeStyle24
Традиції Рош га-Шана
- Підготовка до Рош га-Шана починається ще задовго до самого свята. Протягом останнього місяця єврейського року, який називається Елул, віряни зосереджуються на самоаналізі, намагаючись усвідомити власні помилки та зробити кроки до виправлення.
- А коли безпосередньо настає свято, то воно починається із запалювання свічок, що символізують прихід нового року. Однією з центральних подій святкування є відвідування синагоги, де лунають урочисті молитви, в яких йдеться про Божу владу, справедливий суд і водночас про милосердя, що дарується тим, хто щиро кається.
- Особливим моментом служби є звучання шофара – баранячого рогу, пронизливий звук якого закликає людей замислитися над сенсом життя та спонукає до каяття.
- Крім цього, на Рош га-Шана євреї зазвичай присвячують час святковому столу. На ньому можна побачити різні символічні страви, серед яких хала – круглий хліб, який уособлює циклічність часу і безперервність життя. Обов'язково також на столі мають стояти яблука з медом, гранати, фарширована риба, яку ще називають "гефілте фіш", морква, нарізана кружечками, та фініки.
- На Рош га-Шана євреї проводять обряд Ташліх. Так, віряни виходять до річки чи іншої водойми та кидають у воду крихти хліба, які символізують гріхи минулого року. У цей час важливо читати спеціальні молитви, щоб звільнити свою душу від негативу.