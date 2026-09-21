Какой церковный праздник в понедельник, 21 сентября: память кого сегодня чтят верующие

21 сентября верующие чтят память святого апостола Кодрата. Он проповедовал христианство и погиб за верность Господу.

В этот день наши предки пекли караваи и угощали ими своих соседей. О днях ангела и других праздниках 21 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого апостола Кодрата

Апостол из числа семидесяти Кодрат проповедовал христианское учение в Афинах, а впоследствии возглавил епископскую кафедру в Магнесии. Его проповеди и критика язычества обратили сотни горожан в новую веру, что привело к упадку местных капищ. Возмущенные язычники начали гонения на священнослужителя. В частности, разъяренная толпа забросала его камнями, а власти отправили епископа в тюрьму и морили голодом. Кодрат стойко перенес пытки, однако при правлении римского императора Адриана его все же казнили. Христиане похоронили мученика в Магнесии, а впоследствии стало известно о многочисленных исцелениях больных у его мощей.

Кто отмечает День ангела 21 сентября

По новоюлианскому календарю 21 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Александр и Петр.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 21 сентября мировое сообщество отмечает Международный день мира. Его учредила Организация Объединенных Наций, чтобы призвать граждан всех стран мира отказаться от насилия и объявить прекращение огня. Главная цель этого праздника – привлечь внимание к ценности человеческой жизни, взаимному уважению и взаимопониманию между странами. Сегодня для украинцев этот день имеет особый смысл из-за продолжающейся захватнической войны России против нашего государства. Именно поэтому мир для Украины означает прежде всего восстановление справедливости, свободу и защиту собственной независимости.

Также сегодня отмечают Всемирный день мини-гольфа, Всемирный день благодарности, Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День европейского сотрудничества и Рожаницу в Украине.