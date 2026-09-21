У цей день наші предки пекли короваї та пригощали ними своїх сусідів. Про Дні ангела й інші свята 21 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого апостола Кодрата

Апостол від сімдесяти Кодрат проповідував християнське вчення в Афінах, а згодом очолив єпископську кафедру в Магнесії. Його проповіді та критика язичництва навернули сотні містян до нової віри, що спричинило занепад місцевих капищ. Обурені язичники розпочали гоніння проти священнослужителя. Зокрема, розлючений натовп закидав його камінням, а влада відправила єпископа до в'язниці та морила голодом. Кодрат стійко переніс катування, однак за правління римського імператора Адріана його все ж стратили. Християни поховали мученика в Магнесії, а згодом стало відомо про численні зцілення недужих біля його мощей.

Хто святкує День ангела 21 вересня

За новоюліанським календарем, 21 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Олександр та Петро.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 21 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день миру. Його заснувала Організація Об'єднаних Націй, щоб закликати громадян усіх країн світу відмовитися від насильства та припинення вогню. Головна мета цього свята – привернути увагу до цінності людського життя, взаємоповаги та порозуміння між країнами. Сьогодні для українців цей день має особливий сенс через тривалу загарбницьку війну Росії проти нашої держави. Саме тому мир для України означає передусім відновлення справедливості, свободу та захист власної незалежності.

Також сьогодні святкують Всесвітній день мінігольфу, Всесвітній день подяки, Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, День європейського співробітництва та Рожаниці в Україні.