Водночас цей день присвячується відсутності страждань і насильства у світі. Втім, свято має особливе значення для України в умовах боротьби з країною-агресором, розповідає LifeStyle24.

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Міжнародний день миру: що відомо про свято

Міжнародний день миру вперше відзначили у вересні 1982 року, за ініціативи Великобританії та Коста-Рики. Генасамблея ООН проголосила третій вівторок вересня датою святкування цього дня. У 2001 році його мали відзначити 11 вересня, але тоді відбулася терористична атака у США, яка змінила характер Дня миру. Тоді ООН наказала припинити вогонь ворогам, щоб довести, що перемир'я можна досягти без застосування зброї.

У лютому 2002 року другий президент України Леонід Кучма підписав указ про впровадження Дня миру в нашій країні, який святкують 21 вересня.



День миру в Україні 2024 / Фото Freepik

Щорічно у цей день у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку лунає Дзвін миру, який виготовили з монет, що подарували діти з різних країн світу. До того ж важливою традицією Міжнародного дня миру є хвилина мовчання, яка настає о 12:00 за місцевим часом в усіх країнах. Під час неї люди запалюють свічки та вшановують пам'ять осіб, які загинули у війнах.

Чому День миру символічний для України

Понад 10 років тому мир для українців був реальністю. Наша країна не зазіхала на територіальну цілісність інших держав і завжди виступала за спокій для всіх країн. Україна навіть відмовилася зберігати ядерну зброю, тому у 1994 році Росія, США і Великобританія зобов'язалися поважати кордони, суверенітет і незалежність нашої держави. Це встановлено Будапештським договором, який підписали лідери цих країн.

Однак у 2014 році Росія незаконно анексувала Кримський півострів і почали захоплювати державні установи на Донбасі. Ворог ще тоді продемонстрував жорстокість і цинізм, вбивши тисячі українських військових і мирних жителів.

Втім, на цьому агресор вирішив не зупинитися і після 8 років боротьби розпочав повномасштабне вторгнення проти України. З того моменту змінилося життя усіх українців: постійні обстріли міст різноманітною зброєю, тимчасова окупація частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, повітряні тривоги, мобілізація чоловіків, які щодня захищають свободу нашої країни. Ціною власного життя Збройні Сили борються за незалежність і суверенітет України, тоді як волонтери роблять все можливе, щоб забезпечити бійців зброєю та автівками.



Символізм Дня миру для України / Фото Freepik

Водночас росіяни продовжують демонструвати своє цинічне бажання не тільки захопити Україну, а й знищити цілу націю. Щодня ворог завдає ударів по містах, цілеспрямовано влучає ракетами у пологові будинки, школи, дитячі садочки, торгові центри, громадський транспорт і житлові будинки. Росія не налаштована закінчувати війну, допоки не отримає бажане. Втім, українці щодня показують свою готовність боротися і відстоювати власну свободу й незалежність, на яку понад 10 років зазіхає окупант.

Україна зможе по-справжньому відзначати День миру, коли відновить контроль над тимчасово окупованими територіями та вийде на кордони 1991 року. Водночас Росія має вивести свої війська з української території, а президент країни-агресора має постати перед судом у Гаазі за скоєні злочини.