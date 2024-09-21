В основу свята лягли події 326 року, коли правителем був імператор Костянтин. Йому наснився віщий сон, де з'явився Ісус Христос. Син Божий сказав, що правитель переможе ворогів-язичників, якщо матиме в руках хрест, розповідає LifeStyle24.

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Після цього імператор розпочав пошуки хреста, на якому розіп'яли Ісуса. У цій справі Костянтину допомогла його мати Олена, яка вирушила в експедицію та віднайшла символ у печері в Єрусалимі. Згодом правитель наказав побудувати храм на місці знахідки та підняти там хрест. У сучасному світі у День Віддання священники заносять цей символ у вівтар.

Що не можна робити

Існує кілька важливих заборон цього дня, які треба дотримуватися. Так, сьогодні не можна вживати їжу тваринного походження: м'ясо, рибу, молоко, яйця, сир тощо. Водночас християнам не варто лихословити, сваритися та бажати зла іншим.

У цей день заборонено вживати алкоголь і займатися важкою фізичною працею, бо можна накликати на себе неприємності. Також не рекомендується позичати й брати гроші в борг, бо це призведе до фінансових проблем у родині. До того ж вірянам не можна надовго залишати свій дім, бо тоді стануться непередбачувані події.

Що можна робити

Цей день християнам варто дотримуватися посту та утриматися від вживання м'ясної їжі. Віряни мають відзначити свято у сімейному колі та відвідати церкву, щоб помолитися за здоров'я рідних. У давнину наші предки готували у цей день страви з капусти, тому можна також приготувати страви з цього овочу.