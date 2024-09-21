В основу свята лягли події 326 року, коли правителем був імператор Костянтин. Йому наснився віщий сон, де з'явився Ісус Христос. Син Божий сказав, що правитель переможе ворогів-язичників, якщо матиме в руках хрест, розповідає LifeStyle24.

Цікаво 21 вересня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна позичати гроші

Після цього імператор розпочав пошуки хреста, на якому розіп'яли Ісуса. У цій справі Костянтину допомогла його мати Олена, яка вирушила в експедицію та віднайшла символ у печері в Єрусалимі. Згодом правитель наказав побудувати храм на місці знахідки та підняти там хрест. У сучасному світі у День Віддання священники заносять цей символ у вівтар.

Що не можна робити

Існує кілька важливих заборон цього дня, які треба дотримуватися. Так, сьогодні не можна вживати їжу тваринного походження: м'ясо, рибу, молоко, яйця, сир тощо. Водночас християнам не варто лихословити, сваритися та бажати зла іншим.

У цей день заборонено вживати алкоголь і займатися важкою фізичною працею, бо можна накликати на себе неприємності. Також не рекомендується позичати й брати гроші в борг, бо це призведе до фінансових проблем у родині. До того ж вірянам не можна надовго залишати свій дім, бо тоді стануться непередбачувані події.

Цей день християнам варто дотримуватися посту та утриматися від вживання м'ясної їжі. Віряни мають відзначити свято у сімейному колі та відвідати церкву, щоб помолитися за здоров'я рідних. У давнину наші предки готували у цей день страви з капусти, тому можна також приготувати страви з цього овочу.