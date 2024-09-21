За традицією віряни дотримуються посту, тому не вживають їжу тваринного походження. Водночас християни йдуть до церкви та моляться Сину Божому за здоров'я родини, передає LifeStyle24.

Цікаво Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці

Віддання Воздвиження Хреста Господнього

У 326 році імператору Костянтину наснився сон, в якому він переміг своїх ворогів, що сповідували язичництво. У видінні з'явився Ісус Христос, який тримав у руках хрест і сказав: "Під цим знаком ти переможеш". Після цього правитель вирішив знайти Хрест Господній. Імператору допомогла його мати Олена, яка вирушила в Єрусалим, де віднайшла хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Згодом імператор наказав побудувати там храм на честь Воскресіння Господнього. Саме завдяки цій події віряни тепер відзначають однойменне свято. Так, 14 вересня здійснюється обряд підняття хреста, а 21 вересня – його віддання, коли священник заносить цей символ у вівтар.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не можна брати й позичати гроші в борг, бо можна накликати на себе фінансові труднощі.

Не рекомендується їхати у подорож.

Не варто лихословити та сваритися з рідними.

Народні прикмети

Якщо побачите багато павутиння на деревах, то збережеться тепла погода до кінця вересня.

Якщо вранці небо буде червоним, то сьогодні піде дощ.

Якщо птахи летітимуть високо, то буде негода.

Якщо сьогодні буде сонячно, то осінь довго тішитиме теплом.

Що ще відзначають

День міста Херсон. Це свято відзначається у третю суботу вересня. День міста є важливим для херсонців, оскільки демонструє їхню незламність і стійкість в умовах боротьби за власну свободу.

День фармацевта. Це професійне свято для фахівців медицини, які щодня займаються підготовкою і виробництвом лікарських засобів. День фармацевта встановили у 1999 році указом другого президента України Леоніда Кучми.