Какой церковный праздник в среду, 23 сентября: у кого сегодня именины

23 сентября верующие отмечают праздник Зачатия святого Иоанна Крестителя. Священник Захария и праведная Елизавета долгое время не могли завести детей, но впоследствии все же стали родителями Иоанна Предтечи.

В этот день наши предки готовились к зиме, утепляя дома и заготовляя дрова. О днях ангела и других праздниках 23 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День зачатия святого Иоанна Крестителя

Святые Захария и Елисавета на протяжении многих лет стремились завести ребенка, однако супруги долгое время оставались бездетными. Захария служил священником в Иерусалимском храме, где во время богослужения неожиданно встретил архангела Гавриила. Вот он возвестил праведнику о предстоящем пополнении в семье. Кроме того, Архангел объявил, что Захария станет отцом сына, которого следует назвать Иоанном. Священник искренне удивился такой вести и открыто выразил сомнение в правдивости услышанного. Из-за этого недоверия Божий вестник забрал у мужчины голос до дня появления на свет будущего пророка Предтечи. Покинув святилище, немой священник тщетно пытался что-то объяснить прихожанам с помощью жестов, и верующие у храма сразу догадались о его встрече с Гавриилом. Впоследствии небесное обещание точно сбылось, ведь счастливая Елисавета родила мальчика и дала ребенку имя Иоанн.

Кто отмечает День ангела 23 сентября

По новоюлианскому календарю 23 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса и Ян.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Сегодня, 23 сентября, в Украине отмечают День осеннего равноденствия. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор и переходит с Северного полушария на Южное, символизируя начало астрономической осени. Продолжительность дня и ночи в этот период практически уравнивается и составляет примерно по 12 часов. По киевскому времени осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября в 03:05.

Также сегодня отмечают Международный день жестовых языков, День образовательных технологий, День борьбы с незавершением детьми средней школы и Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми.