Какой церковный праздник в пятницу, 25 сентября: кто сегодня отмечает День ангела

25 сентября верующие чтят память святой преподобной Ефросинии. Она переоделась в мужскую одежду и отправилась в монастырь, чтобы не выходить замуж.

В этот день наши предки занимались заготовками на зиму. О днях ангела и других праздниках 25 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти преподобной Ефросинии

Ефросиния родилась и выросла в зажиточной семье в Александрии Египетской. В 12 лет девочка потеряла мать, поэтому дальнейшим воспитанием занимался исключительно отец-христианин. Впоследствии он решил выдать дочь замуж, но она категорически отказалась от брака и тайно покинула родительский дом ради монашеской жизни. Ефросиния боялась, что ее найдут в женском монастыре, поэтому отправилась в мужской монастырь, где ранее неоднократно бывала вместе с отцом. В течение следующих 38 лет она жила там в постоянных молитвах и строгом посте, выдавая себя за монаха. Свой истинный пол преподобная раскрыла отцу лишь перед самой смертью. После этого потрясенный мужчина также принял монашеский постриг в этом же монастыре.

Кто отмечает День ангела 25 сентября

По новоюлианскому календарю 25 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен, Федор и Юлиан.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Он был учрежден в 2009 году в Турции. Что интересно, именно там была основана Международная фармацевтическая организация. Главная цель праздника – отдать дань уважения работе медицинских работников, которые хранят лекарственные средства и консультируют покупателей по поводу препаратов.

Также сегодня отмечают Всемирный день легких, День дочери в США, День комиксов и Всемирный день тренеров.