У цей день наші предки займалися консервацією на зиму. Про Дні ангела й інші свята 25 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобної Єфросинії

Єфросинія народилася та зростала в заможній родині в Олександрії Єгипетській. У 12 років дівчинка втратила матір, тому подальшим вихованням опікувався виключно батько-християнин. Згодом він вирішив видати доньку заміж, але вона категорично відмовилася від шлюбу й таємно залишила рідний дім заради чернечого життя. Єфросинія боялася, що її знайдуть у жіночій обителі, тому вирушила до чоловічого монастиря, де раніше неодноразово бувала разом із татом. Упродовж наступних 38 років вона жила там у постійних молитвах і суворому пості, видаючи себе за ченця. Свою справжню стать преподобна відкрила батькові лише перед самою смертю. Після цього вражений чоловік також прийняв чернечий постриг у цій самій обителі.

Хто святкує День ангела 25 вересня

За новоюліанським календарем, 25 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен, Федір та Юліан.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 25 вересня відзначають Всесвітній день фармацевта. Його встановили у 2009 році в Туреччині. Що цікаво, саме там заснували Міжнародну фармацевтичну організацію. Головна мета свята – вшанувати роботу медичних працівників, які зберігають лікарські засоби та консультують покупців стосовно препаратів.

Також сьогодні святкують Всесвітній день легенів, День дочки у США, День коміксів та Всесвітній день тренерів.