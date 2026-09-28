28 сентября – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

28 сентября верующие чтят память святого исповедника Харитона. Он основал множество монастырей, составил монашеский устав и проповедовал христианство.

В этот день наши предки не ели ягоды, так как верили, что в них скрывается нечистая сила. О днях ангела и других праздниках 28 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого Харитона Исповедника

Харитон родился в городе Икония и с юных лет вдохновлялся подвигом святой первомученицы Теклы. Во времена жестоких римских гонений на христиан он открыто отрекся от языческих идолов и непоколебимо заявил о своей вере во Христа. Мужчина выдержал тяжкие пытки и чудом выжил, после чего окончательно избрал путь монашеского служения. Отправившись в паломничество в Иерусалим, праведник попал в плен к разбойникам, которые заперли его в пещере. Горячая молитва спасла святого: ядовитая змея испортила вино бандитов, и вся шайка погибла. Харитон раздал найденные в тайнике богатства нуждающимся, а само подземелье превратил в храм и монашескую обитель. Впоследствии подвижник основал еще два монастыря и составил строгий устав, определивший правила пустынной жизни. Святой скончался в глубокой старости и обрел вечный покой в основанной им Фаранской лавре.

Кто отмечает День ангела 28 сентября

По новоюлианскому календарю 28 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Максим, Мария, Людмила, Никита, Порфирий, Григорий, Иван, Леонид, Макар и Николай.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Он был учрежден в 2007 году по инициативе Глобального альянса по контролю над бешенством. История создания этого праздника связана с исследованиями французского микробиолога Луи Пастера. Именно он изобрел вакцину от бешенства, благодаря которой теперь можно предотвратить распространение этой болезни.

Также сегодня отмечают Международный день всеобщего доступа к информации, Международный день права на информацию, День Конфуция и День свободы от голода.