У цей день наші предки не їли ягоди, бо вірили, що там ховається нечиста сила. Про Дні ангела й інші свята 28 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого Харитона Сповідника

Харитон народився в місті Іконія та з юних літ надихався подвигом святої первомучениці Текли. У часи жорстоких римських переслідувань християн він відкрито зрадив язичницьких кумирів і непохитно заявив про свою віру в Христа. Чоловік витримав тяжкі катування і дивом вижив, після чого остаточно обрав шлях чернечого служіння. Вирушивши в паломництво до Єрусалима, праведник потрапив у полон до грабіжників, які замкнули його в печері. Палка молитва врятувала святого: отруйна змія спотворила вино бандитів, і вся ватага загинула. Харитон роздав знайдені в схованці багатства нужденним, а саме підземелля перетворив на храм і чернечу обитель. Згодом подвижник заснував ще два монастирі та уклав суворий устав, який визначив правила пустельного життя. Святий помер у глибокій старості та знайшов вічний спочинок у заснованій ним Фаранській лаврі.

Хто святкує День ангела 28 вересня

За новоюліанським календарем, 28 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Максим, Марія, Людмила, Микита, Порфирій, Григорій, Іван, Леонід, Макар і Микола.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 28 вересня відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу. Його встановили у 2007 році за ініціативою Глобального альянсу з контролю сказу. Історія створення цього свята пов'язана з дослідженням французького мікробіолога Луї Пастера. Саме він винайшов вакцину від сказу, завдяки якій тепер можна запобігти поширенню цієї хвороби.

Також сьогодні святкують Міжнародний день загального доступу до інформації, Міжнародний день права знати, День Конфуція та День свободи від голоду.