4 сентября – какой церковный праздник: у кого сегодня именины

4 сентября верующие чтят память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. Он отказался поклоняться идолам, потому что за это и погиб.

В этот день наши предки готовили блюда с луком и угощали ими соседей. О днях ангела и других праздниках 4 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого священномученика Вавила, епископа Антиохии

В период жестоких гонений, которые римский император Декий устраивал против христиан, святитель Вавила возглавлял Антиохийскую епархию. Архипастырь заботился о пастве, молился за общину и вдохновлял единоверцев непоколебимо выдерживать испытания ради Христа. Однажды во время языческого праздника правитель попытался проникнуть в христианский храм, чтобы разрушить святое место. Вавила решительно воспрепятствовал этим намерениям и перегородил вход прямо на пороге святыни. Разъяренный Декий приказал разрушить сооружение, а самого епископа доставить на суд. Там исповедник отверг требование поклониться языческим идолам и заявил правителю, что считает железные цепи не менее почетной наградой, чем царский венец на голове монарха. Известно, что вместе со святым перед судом предстали три юных брата с матерью – Урван, Прилидиан, Эпполоний и Христодула. Все они выдержали мучения и не отреклись от Господа.

Кто отмечает День ангела 4 сентября

По новоюлианскому календарю 4 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Александр, Федор, Григорий, Симон, Опанас, Елена, Павел, Яков, Николай, Петр, Юлиан, Михаил, Моисей, Стефан, Иван, Василий и Митрофан.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 4 сентября украинцы отмечают День таможенного брокера. Этот специалист помогает предприятиям и гражданам надлежащим образом оформлять товары при пересечении границы, а также обеспечивает правовое и документальное сопровождение грузов. История праздника уходит корнями в 4 сентября 1992 года, когда в Украине вступил в силу первый нормативно-правовой акт, регулировавший соответствующую деятельность. Впоследствии, в 2009 году, Ассоциация брокерских предприятий выступила с инициативой придать этой дате официальный статус.

Также сегодня мировое сообщество отмечает Всемирный день тхэквондо. Выбор даты имеет символическое значение, ведь именно в этот день 1994 года на сессии во Франции Международный олимпийский комитет официально включил тхэквондо в олимпийскую программу. В 2006 году Всемирная федерация тхэквондо учредила ежегодное празднование этого события, а первые памятные мероприятия провела Южная Корея.