У цей день наші предки готували страви з цибулею та пригощали ними сусідів. Про Дні ангела й інші свята 4 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії

У період жорстоких гонінь, які римський імператор Декій проводив проти християн, святитель Вавила очолював Антіохійську єпархію. Архіпастир опікувався паствою, молився за громаду та надихав одновірців непохитно витримувати випробування заради Христа. Якось під час язичницького свята правитель спробував проникнути до християнського храму, аби зруйнувати святе місце. Вавила рішуче став на заваді цим намірам і перекрив вхід просто на порозі святині. Розлючений Декій звелів знищити споруду, а самого єпископа доставити на суд. Там сповідник відкинув вимогу поклонитися язичницьким кумирам і заявив правителю, що вважає залізні ланцюги не менш почесною відзнакою, ніж царський вінець на чолі монарха. Відомо, що разом зі святим перед судом постали три юних брати з мамою – Урван, Прілідіан, Епполоній і Христодула. Усі вони витримали муки та не зреклися Господа.

Хто святкує День ангела 4 вересня

За новоюліанським календарем, 4 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Олександр, Федір, Григорій, Симон, Опанас, Олена, Павло, Яким, Микола, Петро, Юліан, Михайло, Мойсей, Стефан, Іван, Василь та Митрофан.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

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Що ще відзначають

Щороку 4 вересня українці відзначають День митного брокера. Цей спеціаліст допомагає підприємствам і громадянам належним чином оформлювати товари під час перетину кордону, а також забезпечує правовий і документальний супровід вантажів. Історія свята сягає 4 вересня 1992 року, коли в Україні набув чинності перший нормативно-правовий акт, що регулював відповідну діяльність. Згодом, у 2009 році, Асоціація брокерських підприємств виступила з ініціативою надати цій даті офіційного статусу.

Також сьогодні світова спільнота святкує Всесвітній день тхеквондо. Вибір дати має символічне значення, адже саме цього дня 1994 року на сесії у Франції Міжнародний олімпійський комітет офіційно включив тхеквондо до олімпійської програми. У 2006 році Всесвітня федерація тхеквондо запровадила щорічне святкування цієї події, а перші пам'ятні заходи провела Південна Корея.