Какой церковный праздник в среду, 9 сентября: память кого сегодня чтят верующие

9 сентября верующие чтят память святых праведников Иоакима и Анны. Супруги долгое время не имели детей, но впоследствии стали родителями Девы Марии.

В этот день наши предки собирали рябину всей семьей. О днях ангела и других праздниках 9 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святых праведных Иоакима и Анны

Супруги Анна и Иоаким много лет жили без потомства. По иудейской традиции бездетность символизировала Божий гнев, поэтому окружающие постоянно упрекали святых и унижали их. Несмотря на презрение общества, супруги не теряли надежды и продолжали молиться Господу. Переломный момент произошел в Иерусалимском храме, куда праведник пришел с приношением. Священник категорически отверг дары, заявив, что мужчина без детей не имеет права обращаться к Богу с подобными приношениями. Глубоко потрясенный Иоаким ушел в пустыню, где провел сорок дней в строгом посте и искренних беседах с Творцом. В то же время Анна плакала дома и так же просила Господа о материнстве. В конце концов Бог ответил на просьбы обоих праведников. К супругам явился архангел Гавриил с вестью о предстоящем рождении дочери, чья судьба навсегда изменит историю всего человечества.

Кто отмечает День ангела 9 сентября

По новоюлианскому календарю 9 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей, Феодосий, Феофан, Анна, Иоаким, Маргарита и Анфиса.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

9 сентября мировое сообщество ежегодно отмечает Всемирный день электромобилей. Эту инициативу запустила медиакомпания Green.TV совместно с технологическим гигантом ABB в 2020 году. Основатели стремились привлечь внимание общества к преимуществам аккумуляторных автомобилей для чистоты городского воздуха и кошельков водителей, а также наладить диалог между автопроизводителями, правительственными чиновниками, экоактивистами и самими автомобилистами.

Кроме того, на эту дату приходится веселый праздник – День "Обними своего босса". Эту необычную традицию зародили еще в 2008 году, чтобы разрядить офисную атмосферу и укрепить здоровое взаимное уважение между подчиненными и руководством. С тех пор бизнес-команды нередко устраивают теплые корпоративные встречи, чтобы поблагодарить руководителей за заботу и напомнить себе о ценности простой человеческой поддержки на работе.