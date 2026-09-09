У цей день наші предки збирали горобину разом з родиною. Про Дні ангела й інші свята 9 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святих праведних Йоакима й Анни

Подружжя Анни та Йоакима багато років жило без нащадків. За юдейською традицією, бездітність символізувала Божий гнів, тому оточення постійно докоряло святим і принижувало їх. Попри зневагу суспільства, пара не втрачала надії та продовжувала молитися Господу. Переломний момент стався в Єрусалимському храмі, куди праведник прийшов із жертвою. Священник категорично відкинув дари, заявивши, що чоловік без дітей не має права звертатися до Бога з подібними пожертвами. Глибоко вражений Йоаким пішов у пустелю, де провів сорок діб у суворому пості та щирих розмовах з Творцем. Водночас Анна плакала вдома й так само просила Господа про материнство. Зрештою Бог відповів на прохання обох праведників. До подружжя зійшов архангел Гавриїл зі звісткою про майбутнє народження доньки, чия доля назавжди змінить історію всього людства.

Хто святкує День ангела 9 вересня

За новоюліанським календарем, 9 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Феодосій, Феофан, Анна, Йоаким, Маргарита та Анфіса.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

9 вересня світова спільнота щороку відзначає Всесвітній день електромобілів. Цю ініціативу започаткувала медіакомпанія Green.TV разом із технологічним гігантом ABB у 2020 році. Засновники прагнули привернути увагу суспільства до переваг акумуляторних автівок для чистоти міського повітря та гаманців водіїв, а також налагодити діалог між автовиробниками, урядовцями, екоактивістами та самими автомобілістами.

Крім того, на цю дату припадає веселе свято – День "Обійміть свого боса". Незвичну традицію започаткували ще у 2008 році заради розрядки офісної атмосфери та зміцнення здорової взаємоповаги між підлеглими й керівництвом. З того часу бізнес-команди нерідко влаштовують теплі корпоративні зустрічі, щоби подякувати керівникам за турботу та нагадати собі про цінність простої людської підтримки на роботі.