Действительно ли вдова может выйти замуж во второй раз: священник ПЦУ дал четкий ответ

Потеря мужа или жены становится тяжким жизненным испытанием, после которого люди нередко ставят крест на собственном счастье из-за страха осуждения или укоренившихся предрассудков. Многих верующих волнует вопрос: разрешает ли православная традиция вдове вновь связать свою судьбу с другим избранником и вступить в брак по церковному обряду.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем инстаграме опроверг распространенные мифы и высказался о возможности повторного совершения таинства.

Можно ли вдове выйти замуж во второй раз

По словам отца Алексея, женщина, потерявшая мужа, имеет полное право выйти замуж во второй раз и заключить церковный брак. То же самое правило действует и для овдовевших мужчин, которые решили создать новую семью. Священное Писание не содержит никаких категорических запретов на такой шаг, если партнер ранее никогда не состоял в браке.

Священник ПЦУ отметил, что каждый случай глубоко индивидуален. Многие люди после пережитого горя сознательно сохраняют верность своей единственной первой любви до конца земного пути, и церковь уважает такой выбор. Однако желание вновь обрести семейное тепло, поддержку и разделить жизнь с новым человеком не является грехом или нарушением христианских заповедей.

Определенные нюансы возникают лишь тогда, когда новый избранник вдовы уже был женат ранее. В таком случае пара не может сразу обвенчаться. Сначала епархиальная комиссия во главе с архиереем рассматривает все обстоятельства предыдущего развода, после чего он принимает окончательное решение о благословении нового церковного союза. Если же мужчина ранее не венчался, препятствий для совершения святого таинства нет вообще.

Ранее мы рассказывали, можно ли отказаться от обязанностей крестного отца.