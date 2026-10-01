Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі спростував популярні міфи та висловився щодо можливості проведення повторного таїнства.

Чи можна вдові вдруге вийти заміж

За словами отця Олексія, жінка, яка втратила чоловіка, має повне право вдруге вийти заміж і взяти церковний шлюб. Це саме правило діє й для овдовілих чоловіків, котрі вирішили створити нову родину. Святе Письмо не містить жодних категоричних заборон на такий крок, якщо партнер раніше ніколи не перебував у шлюбі.

Священник ПЦУ зауважив, що кожен випадок глибоко індивідуальний. Чимало людей після пережитого горя свідомо зберігають вірність своїй єдиній першій любові до завершення земного шляху, і церква поважає такий вибір. Однак бажання знову знайти сімейне тепло, підтримку та розділити життя з новою людиною не є гріхом чи порушенням християнських заповідей.

Певні нюанси виникають лише тоді, коли новий обранець вдови вже був одруженим раніше. У такому разі пара не може одразу повінчатися. Спершу єпархіальна комісія на чолі з архієреєм розглядає всі обставини попереднього розлучення, після чого той ухвалює остаточне рішення щодо благословення нового церковного союзу. Якщо ж чоловік раніше не вінчався, перепон для укладення святого таїнства немає взагалі.

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