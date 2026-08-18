25 древних украинских фамилий, которые могут исчезнуть уже в этом поколении

Число людей с забавными, странными и сугубо казацкими фамилиями в Украине с каждым годом уменьшается. Предки давали меткие прозвища, исходя из черт характера, профессии или внешности людей, но современные потомки стесняются таких родовых имен и все реже передают их следующим поколениям.

Из-за этого сотни уникальных фамилий рискуют навсегда остаться только в исторических архивах. Подробнее об этом рассказывает лингвист Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

Подборка редких украинских фамилий

Быстрее всего исчезают остроумные казацкие прозвища. Сечевики давали их за забавные случаи, произошедшие с предками, или за их примечательный характер. Фамилии Пидопригора, Засядьвовк, Вернидуб, Загубинога, Товчигречка или Убийвовк еще сто лет назад носили сотни человек. Сейчас же люди выбирают более благозвучные варианты в ЗАГСах или остаются последними в своем роду.

Так же теперь реже можно услышать родовые имена, хранящие упоминания о мистике, верованиях и древнем быте предков. Например, Чернобай, Ведьмак, Безбожный, Адский, Святодух, Дегтярь, Бортник, Медовар, Ковбаса, Соломаха или Цирульник.

В то же время под наибольшей угрозой сейчас находятся слишком яркие бранные и насмешливые прозвища. В частности, Бридун, Сципий, Худоба, Глухой, Кривошия, Шмаркач, Неудачник или Дурнопьян. Молодые родители почти никогда не дают их новорожденным малышам, поэтому неудивительно, что эти уникальные родовые имена теряются среди привычных фамилий.

Уникальные украинские фамилии, которые находятся на грани исчезновения / Фото Magnific

Но если одни казацкие фамилии исчезают навсегда, другие до сих пор ежедневно звучат на улицах городов. Речь идет о знатных родовых именах, которые дошли до наших дней без каких-либо изменений и указывают на прямую связь с военной верхушкой Гетманщины.