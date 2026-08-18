Через це сотні унікальних родових імен ризикують назавжди залишитися тільки в історичних архівах. Про це детальніше – розповідає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Добірка рідкісних українських прізвищ

Найшвидше зникають дотепні козацькі прізвиська. Січовики давали їх за кумедні випадки, які сталися з предками, чи за їх примітну вдачу. Прізвища Підопригора, Засядьвовк, Вернидуб, Загубинога, Товчигречка або Убийвовк мали сотні носіїв ще сто років тому. Нині ж люди беруть милозвучніші варіанти в РАЦСах або залишаються останніми у своєму роду.

Так само тепер рідше можна почути родові імена, що бережуть згадки про містику, вірування та давній побут пращурів. Наприклад, Чорнобай, Відьмак, Безбожний, Пекельний, Святодух, Дігтяр, Бортник, Медовар, Ковбаса, Соломаха чи Цирульник.

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Водночас під найбільшою загрозою наразі перебувають надто яскраві лайливі та глузливі прізвиська. Зокрема, Бридун, Сципій, Худоба, Глухий, Кривошия, Шмаркач, Нездара чи Дурноп'ян. Молоді батьки майже ніколи не дають їх новонародженим малюкам, тож не дивно, що ці унікальні родові імена губляться серед звичних прізвищ.

Унікальні українські прізвища, які на межі зникнення / Фото Magnific

Та якщо одні козацькі прізвища зникають назавжди, інші й досі щодня звучать на вулицях міст. Йдеться про шляхетні родові імена, які дійшли до нашого часу без жодних змін і вказують на прямий зв'язок із військовою верхівкою Гетьманщини.