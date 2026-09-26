У сучасному світі нащадки січовиків розселилися всією країною. Про це детальніше – розповіла викладачка української мови Алла Нечипоренко у своєму дослідженні.

Унікальні прізвища, які можна почути лише в Україні

Особливе місце серед суто українських родових імен посідають яскраві "кулінарні" та побутові прізвища. Наприклад, рідкісне Неїжборщ нині носять усього 20 українців, які оселилися здебільшого на Полтавщині та Сумщині. Ще менше людей мають прізвище Недайкаша – на Кіровоградщині живе лише 8 його носіїв. Натомість Непийвода виявилося значно популярнішим, зокрема, понад 1000 громадян з цим родовим іменем мешкають у селах і містах Вінниччини та Івано-Франківщини.

Козацька фантазія не мала меж і тоді, коли йшлося про кумедні наказові форми. Сьогодні на півдні України можна зустріти понад 400 носіїв колоритного прізвища Тягнирядно. Майже 500 українців, переважно в Києві та Кам'янці-Подільському, з гордістю мають родове ім'я Нагнибіда. Столиця, Нікополь і Кропивницький стали рідними домівками для майже 400 людей із прізвищем Затуливітер, а на Київщині та Харківщині збереглося майже 200 нащадків роду Перебийніс.

Не менше усмішок викликають родові імена, що вказують на особливості вдачі чи поведінки предків. На Полтавщині проживають 30 носіїв прізвища Дрімайло. На Тернопільщині та Одещині знайдеться понад 100 людей з родовим іменем Сопель, а майже 100 громадян з прізвищем Слинюк живуть в Києві та Житомирі.

Які прізвища неможливо почути за кордоном / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про рідкісні родові імена із загадковим походженням.