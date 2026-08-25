Роды в давние времена: лишь в редких случаях мужчина оставался рядом с женой – что он делал

В древности рядом с роженицей в доме оставалась только повитуха, а всех остальных обычно просили выйти из дома. Лишь в редких случаях муж мог остаться рядом с женой.

Такая исключительная ситуация могла произойти только потому, что мужчине предстояло участвовать в особых ритуалах. Если роды были сложными, будущему отцу ребенка нужно было выполнять определенные действия, пишет сайт "Этнография".

Как проходили роды в украинском доме

Об особенностях традиционных украинских родов рассказывает статья кандидатки исторических наук Тины Полек "Гендерные роли и совместные роды по-украински". В доиндустриальном украинском обществе детей принимали бабы-повитухи – пожилые женщины, имевшие опыт оказания помощи во время родов. Когда начинались роды, в доме обычно оставались только роженица и повитуха. Остальные люди должны были выйти.



Как в древности принимали детей / Freepik

Интересно, что в некоторых местностях повитуха еще при входе в дом совершала специальный обряд. По свидетельству этнографа Павла Чубинского, она кланялась и произносила молитву, в которой отдельно упоминались будущий пол ребенка и его дальнейшая роль в жизни.

Мужчину могли оставить только в исключительном случае

Если роды протекали тяжело, мужу роженицы иногда позволяли остаться. Но он не становился участником родов в современном понимании. Его присутствие требовалось для выполнения определенных ритуальных действий.

Например, мужчина мог развязывать все узлы в доме, открывать замки, двери и сундуки. Считалось, что это символически поможет "развязать" путь ребенку и облегчить его появление на свет. Зафиксирован также другой обычай: при сложных родах мужчина мог набрать в рот воды и напоить ею роженицу. В то же время важно понимать, что эти практики не были обычной частью каждых родов – присутствие мужчины было действительно редким случаем.

После рождения ребенка также совершались обряды, связанные с его полом. Пуповину мальчика могли перерезать топором, а девочки – серпом. Так символически связывали будущее ребенка с традиционными "мужскими" или "женскими" занятиями.

И если во время родов от роженицы старались держать подальше всех посторонних, то во время первой брачной ночи все было почти наоборот – за молодоженами могли пристально следить родственники и друзья.