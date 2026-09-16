Вы могли не знать: что означает слово рогач и почему этот предмет приносили на свадьбу

Рогач прочно ассоциируется со старой украинской печью, но когда-то его можно было увидеть и в разгаре свадебного торжества. В разных украинских местностях этот обычный предмет домашней утвари становился атрибутом свадьбы, подарком невестке или даже названием свадебного деревца.

Рогач – это длинная рукоятка, на конце которой имеется разветвление или металлические рожки. Им ставили в печь и доставали из нее горшки, чугунные кастрюли и другую посуду. В современных словарях это основное значение слова приводится как "ухват", то есть печное приспособление.

Происхождение слова "рогач"

Название "рогач" связано со словом "рог" – из-за характерной разветвленной формы предмета. Этимологи относят "рог" к древней славянской языковой основе, от которой образовалось немало слов, связанных с рогами, разветвлением и подобной формой. Поэтому название печного рогача вполне соответствует его внешнему виду: металлические концы инструмента напоминают небольшие рога.



Как выглядит рогач / Фото из открытых источников

Интересно, что "рогач" в украинском языке означал не только печный инструмент. В словаре Бориса Гринченко это слово также зафиксировано в значениях "олень" и "жук-олень" (Lucanus cervus). То есть название могло обозначать предмет или существо, связанные с характерной "роговой" формой.

Какие традиции связаны с рогачом

Самые интересные упоминания о рогаче сохранились в описаниях украинских свадебных обрядов, причем в разных местностях он играл разную роль. В описании традиций Черниговщины рогач назван главным атрибутом старшего дружка. Это был уважаемый мужчина, который следил за порядком во время свадьбы; его рогач украшали цветами, лентами и ржаном.

В украинских восточнослобожанских говорах слово "рогач" имеет еще два зафиксированных свадебных значения. В одном случае это был обычный рогач, который мать жениха дарила невестке вместе с кочергой, произнося пожелания счастья и здоровья.

А в другом значении "рогачом" там называли свадебное деревце жениха в форме украшенной ветки, что напоминала трезубец. Также зафиксировано отдельное название "роги" для деревца, сделанного из двух палок, обмотанных тестом и украшенных цветами и конфетами.

Свадьба в старину проходила со множеством различных интересных обрядов. Однако некоторые обряды могут показаться нам довольно странными, например, в первую брачную ночь молодожены практически не оставались наедине.