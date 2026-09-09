Красивые поздравления с Днем ангела Анны 2026 – открытки и стихи на украинском языке
9 сентября свой День ангела отмечают Анны –, так что самое время вспомнить всех знакомых Ань и хотя бы в этот раз не ограничиваться сообщением "поздравляю, счастья и здоровья".
Для этого 24 Канал собрал теплые и искренние поздравления с днем ангела Анны, которые можно отправить подруге, маме, сестре, коллеге или просто дорогой сердцу Анне.
С Днем ангела Анны на украинском языке
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Анну, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров'я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!
Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші добро хай дарують.
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
Хай ангел-охоронець вночі
Колисанку тобі співає,
Від злого й темного захистить,
В житті на щастя надихає!
З Днем ангела, Анно!
Картинки ко Дню ангела Анны на украинском языке
С Днем ангела Анны: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем Анны: картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Анны / Коллаж 24 Канала
С Днем ангела, Анна, на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Предлагаем вам еще одну подборку – ведь одного поздравления для Анны, конечно, может быть недостаточно. Здесь собрано что-то еще большее из теплых слов, которые можно отправить имениннице, чтобы подарить ей немного радости в этот день.