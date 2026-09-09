Красивые поздравления с Днем ангела Анны 2026 – открытки и стихи на украинском языке

9 сентября свой День ангела отмечают Анны –, так что самое время вспомнить всех знакомых Ань и хотя бы в этот раз не ограничиваться сообщением "поздравляю, счастья и здоровья".

Для этого 24 Канал собрал теплые и искренние поздравления с днем ангела Анны, которые можно отправить подруге, маме, сестре, коллеге или просто дорогой сердцу Анне.

С Днем ангела Анны на украинском языке

***

Анну, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров'я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай Ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші добро хай дарують.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Анні побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

Хай ангел-охоронець вночі

Колисанку тобі співає,

Від злого й темного захистить,

В житті на щастя надихає!

З Днем ангела, Анно!

Картинки ко Дню ангела Анны на украинском языке



С Днем ангела Анны: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем Анны: картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Анны / Коллаж 24 Канала





С Днем ангела, Анна, на украинском языке / Коллаж 24 Канала



Предлагаем вам еще одну подборку – ведь одного поздравления для Анны, конечно, может быть недостаточно. Здесь собрано что-то еще большее из теплых слов, которые можно отправить имениннице, чтобы подарить ей немного радости в этот день.