Поздравления с Днем казачества 2026 – красивые открытки и стихотворения к важному украинскому празднику
1 октября в Украине отмечают День украинского казачества – праздник с историей, которая гораздо глубже привычных образов шаровар, оселедцев и сабель. Для казаков особое значение имела Покрова Пресвятой Богородицы: именно в этот день они проводили Рады, избирали гетмана и старшину, а сам праздник со временем получил название "Казацкая Покрова".
По этому случаю 24 Канал подготовил подборку "поздравлений с Днем украинского казачества" – со словами о силе, свободе, выдержке и характере, которые украинцы точно не оставили только на страницах учебников.
Поздравления с Днем украинского казачества в стихах
***
Бажаю любові, оптимізму,
Кохання, краси, магнетизму,
Здоров'я, удачі, багатства,
Зі мною ніколи не розлучатися!
Будь сміливим, рухомим, активним,
Будь сильним, здоровим, спортивним,
Ти найкрутіший з хлопців у мене,
Вітаю і все зроблю для тебе!
***
Як вода джерельна будь завжди здоровий,
Хай сміються очі, не хмуряться брови,
Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує 100 щасливих років!
***
Хай Чумацький Шлях зоріє,
Хай молитва душу гріє,
Хай Вкраїну навіки
Прославляють козаки!
Хай Покрова Пресвята
Серце щастям огорта,
І усім нам подарує
Довгі та благі літа!
Картинки с Днем казачества
Поздравления с Днем казачества / Коллаж 24 Канала
Открытка с Днем украинского казачества / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню казачества Украины / Коллаж 24 Канала
День казака 2026: открытки / Коллаж 24 Канала
Сегодня Украина отмечает еще два важных праздника, поэтому 24 Канал также подготовил поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы и Днем защитников и защитниц Украины.