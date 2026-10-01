Поздравления с Днем казачества 2026 – красивые открытки и стихотворения к важному украинскому празднику

1 октября в Украине отмечают День украинского казачества – праздник с историей, которая гораздо глубже привычных образов шаровар, оселедцев и сабель. Для казаков особое значение имела Покрова Пресвятой Богородицы: именно в этот день они проводили Рады, избирали гетмана и старшину, а сам праздник со временем получил название "Казацкая Покрова".

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку "поздравлений с Днем украинского казачества" – со словами о силе, свободе, выдержке и характере, которые украинцы точно не оставили только на страницах учебников.

Поздравления с Днем украинского казачества в стихах

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Бажаю любові, оптимізму,

Кохання, краси, магнетизму,

Здоров'я, удачі, багатства,

Зі мною ніколи не розлучатися!

Будь сміливим, рухомим, активним,

Будь сильним, здоровим, спортивним,

Ти найкрутіший з хлопців у мене,

Вітаю і все зроблю для тебе!

***

Як вода джерельна будь завжди здоровий,

Хай сміються очі, не хмуряться брови,

Зігрівають серце почуття високі,

А Господь дарує 100 щасливих років!

***

Хай Чумацький Шлях зоріє,

Хай молитва душу гріє,

Хай Вкраїну навіки

Прославляють козаки!

Хай Покрова Пресвята

Серце щастям огорта,

І усім нам подарує

Довгі та благі літа!

Картинки с Днем казачества



Поздравления с Днем казачества / Коллаж 24 Канала





Открытка с Днем украинского казачества / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню казачества Украины / Коллаж 24 Канала





День казака 2026: открытки / Коллаж 24 Канала



Сегодня Украина отмечает еще два важных праздника, поэтому 24 Канал также подготовил поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы и Днем защитников и защитниц Украины.