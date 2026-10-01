З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань з Днем українського козацтва – зі словами про силу, свободу, витримку та характер, який українці точно не залишили лише на сторінках підручників.
Привітання з Днем українського козацтва у віршах
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Бажаю любові, оптимізму,
Кохання, краси, магнетизму,
Здоров'я, удачі, багатства,
Зі мною ніколи не розлучатися!
Будь сміливим, рухомим, активним,
Будь сильним, здоровим, спортивним,
Ти найкрутіший з хлопців у мене,
Вітаю і все зроблю для тебе!
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Як вода джерельна, будь завжди здоровий,
Хай сміються очі, не хмуряться брови,
Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує 100 щасливих років!
***
Хай Чумацький Шлях зоріє,
Хай молитва душу гріє,
Хай Вкраїну навіки
Прославляють козаки!
Хай Покрова Пресвята
Серце щастям огорта,
І усім нам подарує
Довгі та благі літа!
Картинки з Днем козацтва
Привітання з Днем козацтва / Колаж 24 Каналу
Листівка з Днем українського козацтва / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем козацтва України / Колаж 24 Каналу
День козака 2026 листівки / Колаж 24 Каналу
Сьогодні Україна відзначає ще два важливі свята, тож 24 Канал також підготував привітання з Покровою Пресвятої Богородиці та Днем захисників і захисниць України.