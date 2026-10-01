1 жовтня українці звертаються до близьких зі словами вдячності, підтримки й надії. 24 Канал підготував добірку привітань зі святом Покрови, яку можна використати як у особистих повідомленнях, так і в офіційних зверненнях.

Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці українською мовою

***

Зі святом Покрови вас я вітаю,

Благословення небес вам бажаю!

Щоб Матір Божа вас охороняла,

Здоров’я й щастя щедро посилала.

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причини не буде сумувати

І легко живеться!

***

Бажаю, щоб Божа Мати

Тебе завжди оберігала,

Щоб не дала тобі страждати

І благодаттю покривала.

Щоб світлий ангел разом з нею

Відповів на твої молитви,

Багато дарував щасливих днів

Й підтримав у життєвих битвах.

***

Вітаю з Покровом святої Богородиці,

Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,

Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,

Нехай добром і любов'ю твоє життя наповниться,

І ти щаслива будеш сто зим і сто років.

Листівки з Покровою Пресвятої Богородиці



Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці картинки / Колаж 24 Каналу





Картинки вітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу





Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу





Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу





Картинки вітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну гарну підбірку привітань зі сятом Покрови.