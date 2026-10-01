1 октября украинцы обращаются к близким со словами благодарности, поддержки и надежды. 24 Канал подготовил подборку поздравлений с праздником Покрова, которую можно использовать как в личных сообщениях, так и в официальных обращениях.

Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы на украинском языке

***

Зі святом Покрови вас я вітаю,

Благословення небес вам бажаю!

Щоб Матір Божа вас охороняла,

Здоров’я й щастя щедро посилала.

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причини не буде сумувати

І легко живеться!

***

Бажаю, щоб Божа Мати

Тебе завжди оберігала,

Щоб не дала тобі страждати

І благодаттю покривала.

Щоб світлий ангел разом з нею

Відповів на твої молитви,

Багато дарував щасливих днів

Й підтримав у життєвих битвах.

***

Вітаю з Покровом святої Богородиці,

Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,

Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,

Нехай добром і любов'ю твоє життя наповниться,

І ти щаслива будеш сто зим і сто років.

Открытки к Покрову Пресвятой Богородицы



Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы: картинки / Коллаж 24 Канала





Картинки с поздравлениями с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала





Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала





С праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала





Картинки с поздравлениями с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала



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