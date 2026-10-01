1 октября украинцы обращаются к близким со словами благодарности, поддержки и надежды. 24 Канал подготовил подборку поздравлений с праздником Покрова, которую можно использовать как в личных сообщениях, так и в официальных обращениях.
Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы на украинском языке
***
Зі святом Покрови вас я вітаю,
Благословення небес вам бажаю!
Щоб Матір Божа вас охороняла,
Здоров’я й щастя щедро посилала.
***
Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причини не буде сумувати
І легко живеться!
***
Бажаю, щоб Божа Мати
Тебе завжди оберігала,
Щоб не дала тобі страждати
І благодаттю покривала.
Щоб світлий ангел разом з нею
Відповів на твої молитви,
Багато дарував щасливих днів
Й підтримав у життєвих битвах.
***
Вітаю з Покровом святої Богородиці,
Нехай не відати тобі ні печалі, ні бід,
Нехай все те, про що просиш, прийде і виповниться,
Нехай добром і любов'ю твоє життя наповниться,
І ти щаслива будеш сто зим і сто років.
Открытки к Покрову Пресвятой Богородицы
Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы: картинки / Коллаж 24 Канала
Картинки с поздравлениями с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала
Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала
Картинки с поздравлениями с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала
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