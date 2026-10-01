Для многих семей этот праздник символизирует веру в то, что их родные находятся под надежной защитой, а для всего общества он служит напоминанием о ценности единства и взаимной поддержки. И по этому случаю "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с праздником Покрова,, которые помогут выразить искренние пожелания родным, друзьям и коллегам. Также сегодня отмечают важный праздник – День защитника Украины.
Поздравления с Покрова Пресвятой Богородицы своими словами
- С Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть ее светлый покров оберегает вас и вашу семью от бед и тревог. Здоровья, мира и тепла в доме!
- С праздником Покрова! Желаю, чтобы Божья Матерь окутывала вас любовью и защитой. Пусть в сердце будет покой, а в жизни – больше хороших дней.
- Светлого праздника Покрова! Пусть Пресвятая Богородица хранит наших защитников, наши дома и всю Украину. Мира нам всем и веры в лучшее.
- Поздравляю с Покровом! Пусть этот день принесет в ваш дом уют, гармонию и радость. Берегите себя и тех, кого любите.
- С большим праздником Покрова! Пусть Матерь Божья укроет вас своим омофором, даст силы в сложные минуты и согреет душу надеждой. Всего вам самого лучшего!
- Искренне поздравляю с праздником Покрова! Желаю мира, здоровья и тихого счастья. Пусть Богородица защищает вас каждый день, а дома всегда ждут родные и любовь.
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы: картинки
Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала
Открытки с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы своими словами / Коллаж 24 Канала
С праздником Пресвятой Богородицы картинки / Коллаж 24 Канала
Картинки ко дню Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала
А еще сегодня отмечают важный праздник – День защитника Украины. И к этому дню у меня тоже естьподборка поздравлений с праздником.