Для многих семей этот праздник символизирует веру в то, что их родные находятся под надежной защитой, а для всего общества он служит напоминанием о ценности единства и взаимной поддержки. И по этому случаю "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с праздником Покрова,, которые помогут выразить искренние пожелания родным, друзьям и коллегам. Также сегодня отмечают важный праздник – День защитника Украины.

Поздравления с Покрова Пресвятой Богородицы своими словами

С Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть ее светлый покров оберегает вас и вашу семью от бед и тревог. Здоровья, мира и тепла в доме!

С праздником Покрова! Желаю, чтобы Божья Матерь окутывала вас любовью и защитой. Пусть в сердце будет покой, а в жизни – больше хороших дней.

Светлого праздника Покрова! Пусть Пресвятая Богородица хранит наших защитников, наши дома и всю Украину. Мира нам всем и веры в лучшее.

Поздравляю с Покровом! Пусть этот день принесет в ваш дом уют, гармонию и радость. Берегите себя и тех, кого любите.

С большим праздником Покрова! Пусть Матерь Божья укроет вас своим омофором, даст силы в сложные минуты и согреет душу надеждой. Всего вам самого лучшего!

Искренне поздравляю с праздником Покрова! Желаю мира, здоровья и тихого счастья. Пусть Богородица защищает вас каждый день, а дома всегда ждут родные и любовь.

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы: картинки



Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала





Открытки с праздником Покрова Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы своими словами / Коллаж 24 Канала





С праздником Пресвятой Богородицы картинки / Коллаж 24 Канала





Картинки ко дню Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала



А еще сегодня отмечают важный праздник – День защитника Украины. И к этому дню у меня тоже естьподборка поздравлений с праздником.