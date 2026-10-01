Для багатьох сімей свято символізує віру в те, що їхні рідні під надійним покровом, а для всього суспільства стає нагадуванням про цінність єдності та взаємної підтримки. і з ієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань зі святом Покрови, які допоможуть висловити щирі побажання рідним, друзям і колегам.

Привітання з Покрови Пресвятої Богородиці своїми словами

З Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай її світлий покров береже вас і вашу родину від бід і тривог. Здоров'я, миру та тепла в домі!

Зі святом Покрови! Бажаю, щоб Божа Мати огортала вас любов'ю і захистом. Хай у серці буде спокій, а в житті більше добрих днів.

Світлого свята Покрови! Нехай Пресвята Богородиця береже наших захисників, наші домівки і всю Україну. Миру нам усім і віри в краще.

Вітаю з Покровою! Хай цей день принесе у ваш дім затишок, лад і радість. Бережіть себе і тих, кого любите.

З великим святом Покрови! Нехай Мати Божа вкриє вас своїм омофором, дасть сили в складні хвилини і зігріє душу надією. Усього вам найкращого!

Щиро вітаю зі святом Покрови! Бажаю миру, здоров'я і тихого щастя. Нехай Богородиця захищає вас щодня, а вдома завжди чекають рідні й любов.

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці картинки



Привітання з святом Покрови Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу





Листівки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Каналу





Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці своїми словами / Колаж 24 Каналу





Зі святом Пресвятої Богородиці картинки / Колаж 24 Каналу





Зі святом Пресвятої Богородиці картинки / Колаж 24 Каналу



А ще сьогодні відзначають важливе свято - День захисника України. І до цього дня в мене теж є добірка привітань зі святом.