На протяжении многих лет возглавляют рейтинги: 4 самых популярных имени для мальчиков в Украине

При выборе имени для своего ребенка родителям хочется найти особенный вариант, который подчеркнет уникальность малыша, придаст ему сильный характер и будет сопровождать его на протяжении всей жизни.

Министерство юстиции опубликовало список самых популярных мужских имен, которыми украинцы называли детей в первом полугодии 2026 года. Подробнее об этом – в нашем материале.

Артем

У этого имени есть несколько версий происхождения: первая – от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды, вторая – от слова artemes, означающего "здоровый" или "сильный". В древности считалось, что такие мужчины будут жить долго и отличаться бодрым и крепким духом. Обладатели этого имени – прямолинейные и целеустремленные, поэтому всегда достигают желаемого. Артемы обладают лидерскими качествами, которые позволяют сплотить вокруг себя много единомышленников.

Матвей

Имя Матвей имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "дар Божий". Обладатели этого имени отличаются мудростью и скромностью. Они стараются избегать любых конфликтов и решать проблемы мирным путем. Матвеи обладают хорошо развитой фантазией и склонностью к творчеству.

Тимофей

Это имя переводится с греческого языка как "тот, кто почитает Бога". Обладатели этого имени вырастают любознательными и вежливыми юношами, которые легко находят общий язык со взрослыми и умеют настойчиво идти к цели.

Дмитрий

Имя Дмитрий имеет древнегреческое происхождение и означает "посвященный богине Деметре", которая была покровительницей плодородия и земли. В древности так называли представителей всех слоев населения. Обладатели этого имени отличаются незаурядной стойкостью и силой духа.

Самые распространенные имена для мальчиков в Украине / Фото Magnific

На днях наша редакция рассказывала о самых красивых мужских именах, которые приносят своим обладателям счастье.