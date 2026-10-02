4 современных имени для мальчиков, которые красиво звучат

Имя ребенка – первый и самый важный подарок, который дарят родители. Сейчас в тренде как поэтические старинные формы, так и короткие интернациональные варианты, вдохновленные природой или мировой классикой.

Если вы ждете пополнения в семье и до сих пор не можете определиться с именем как красиво назвать мальчика, то 24 Канал подготовил подборку удивительно мелодичных мужских имен с особой судьбой и энергетикой.

Ноа

Это имя имеет древнееврейское происхождение и в переводе означает "покой". Мальчики и мужчины с именем Ноа, как правило, отличаются богатым внутренним миром, аналитическим мышлением и удивительным терпением. Они не склонны к импульсивным решениям, умеют внимательно слушать и поддерживать в трудную минуту. К тому же обладатели этого имени нередко становятся для своих родных надежной опорой и источником спокойствия.

Милан

Имя Милан имеет славянское происхождение и трактуется как "милый". Его носители обычно увлекаются творчеством, ведь умеют создавать прекрасное своими руками. Миланы демонстрируют решительность и настойчивость в сложных ситуациях, поэтому могут легко занимать руководящие должности на работе.

Адриан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "житель Адрии" или "тот, кто родом с берегов Адриатического моря". Такие мужчины отличаются добротой и настойчивостью. Адрианы готовы поддержать и помочь в трудную минуту своим близким. Обладатели этого имени сделают все возможное, чтобы достичь своей цели и осуществить собственные мечты,

Тео

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "Божий дар". Такие мужчины – энергичные и настойчивые, им постоянно хочется самосовершенствоваться и развиваться. Представителям этого имени легко удается руководить командой, поскольку они обладают лидерскими качествами. Теодоры любят быть первыми во всем, поэтому всегда достигают своей цели.

Как оригинально назвать сына в 2026 году – современные имена для мальчиков / Фото Magnific

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