24 Канал подготовил подборку имен, которыми украинские звезды называли своих детей. Эти имена имеют разнообразное происхождение и значение, поэтому надолго запоминаются.

Устим

Ведущая новостей Соломия Витвицкая родила сына 26 сентября и выбрала для первенца древнее имя Устим. Оно имеет латинские корни, происходит от имени Юстин и переводится как "справедливый" или "честный".

Евлалия

Певица СолоХа осенью 2023 года подарила дочери необычное старинное имя греческого происхождения – Евлалия. Оно состоит из двух слов и буквально переводится как "благоречивая".

Эмир-Рахман и Селим-Гирай

Старшие сыновья Джамалы также носят редкие восточные имена с глубоким смыслом. Эмир-Рахман переводится как "милостивый правитель", а Селим-Гирай олицетворяет мир и благородство древнего крымскотатарского рода.

Доминик

Хореограф и танцовщица Илона Гвоздева выбрала для сына латинское имя Доминик, что в переводе означает "тот, кто принадлежит Богу".

Платон

Актриса Ксения Мишина назвала своего сына Платоном. С греческого языка это имя переводится как "широкоплечий".

Эмилия

Телеведущий Владимир Остапчук выбрал такое имя для своей старшей дочери от первого брака с Еленой Войченко. Оно имеет древнеримское происхождение и переводится как "соперница".

Роза

В сентябре 2024 года блогер Юлия Верба дала своей первенце изящное цветочное имя Роза. Оно имеет латинское происхождение и буквально означает "роза" – символ утонченности, красоты и свежести.

Лина

Лидер группы ONUKA Ната Жижченко в 2023 году назвала новорожденную дочь Линой. По самой распространенной версии, это имя имеет древнегреческие корни и переводится как "милая" или "приветливая".

Ян

В мае 2024 года певица Мария Яремчук впервые стала мамой и выбрала для сына лаконичное имя Ян. Оно является одной из форм библейского имени Иван и в переводе с древнееврейского означает "милость Божья".

Оскар

Певец Виталий Козловский в феврале 2024 года назвал новорожденного сына Оскаром. Имя имеет древнегерманское происхождение и переводится как "копье Бога".

Леля

Танцор Евгений Кот и гимнастка Наталья Татаринцева стали родителями дочери в июле 2024 года и подарили ей редкое имя Леля. Оно имеет славянские корни и в то же время происходит от имени богини Лели, символизирующей нежность и чистоту.

Алим

Певица Джамала так назвала своего третьего сына, родившегося в мае 2024 года. Имя имеет восточное арабское происхождение и означает "образованный" и "мудрый".

Адам

Этим библейским именем телеведущая Иванна Онуфрийчук назвала своего первенца в мае 2024 года. Такое древнееврейское имя символизирует начало человеческого рода и буквально переводится как "человек".

На днях мы рассказывали об украинских именах, которыми чаще всего называют детей в Европе и США.