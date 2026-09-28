Многие люди на Западе впервые открыли для себя украинские песни, литературу и язык. Такая волна искренней симпатии привела к неожиданному явлению, в частности заметно повлияла на то, какие имена родители в других странах выбирают для своих новорожденных детей. Подробнее об этом – рассказали на ютуб-канале Mama v temi.

Самые популярные украинские имена для детей за рубежом

Начиная с 2022 года, в родильных домах США, Канады и Великобритании зафиксировали всплеск интереса к именам со славянскими корнями. Иностранные пары все чаще отказываются от привычных англоязычных вариантов в пользу новых и необычных по звучанию.

Настоящими фаворитами среди девочек стали простые и мелодичные имена – Милана, Ника и Злата. Родителям нравится, что они звучат мягко, легко запоминаются и в то же время имеют глубокий смысл, ведь имя Злата, например, ассоциируется с чем-то светлым, драгоценным и солнечным.

Как называют детей в США и Европе – список украинских имен / Фото Magnific

Похожая история произошла и с именами для мальчиков. За рубежом резко возросла популярность имен Лука и Леон. Хотя они известны в мире с давних времен, новый пик спроса напрямую связан с ежедневными упоминаниями об Украине. Жители западных стран ежедневно видели эти имена в новостных лентах, отчетах волонтеров или историях обычных украинцев и просто влюбились в их короткую форму.

Однако самым большим открытием стал выбор сугубо украинских имен среди американцев. В США все чаще называют детей Тарасами и Лесями. Иностранцев вдохновляют фигуры выдающихся украинских авторов – Тараса Шевченко и Леси Украинки, чье творчество олицетворяет мужество, достоинство и жажду свободы. Родители стремятся заложить эти сильные черты в характер своих детей, поэтому украинские имена становятся важной частью семейных историй далеко за пределами нашей страны.

Кстати, ранее мы рассказывали о древнем имени, которое уже более тысячи лет находится в тренде.