Речь идет о женском имени Анна, которое уже на протяжении многих веков олицетворяет женственность и милосердие. По данным национального реестра PESEL, как отмечает издание AntyRadio, по состоянию на начало 2025 года оно объединяет почти 1,07 миллиона гражданок. Ни один другой вариант до сих пор не смог приблизиться к такой массовой популярности среди жительниц Польши.

Древнее женское имя, которое до сих пор популярно в Европе

История имени Анна уходит в глубокую древность. Оно имеет древнееврейские корни и происходит от слова "Ханна", что означает "милость", "благодать" или "доброжелательность". На польских землях это имя прижилось еще в далеком XIII веке. Что интересно, оно довольно популярно среди христиан, ведь именно так звали мать Девы Марии.

Впрочем, в последние годы вкусы молодых родителей заметно изменились. Новорожденных девочек все чаще называют другими, более современными именами, из-за чего вариант "Анна" опустился на 28-е место в годовом рейтинге популярности.

Неизменный успех этого имени исследователи объясняют удивительной мелодичностью, сильным духовным содержанием и огромным количеством ласковых форм. Например, Анничка, Аня, Анюта и Аничка.

В современном мире имя Анна ассоциируется с материнством и мудростью. В основном обладательницы этого имени – трудолюбивые, прилежные и настойчивые, благодаря чему умело справляются с любой работой. Анны отличаются креативностью и оптимизмом, они легко приспосабливаются к переменам.

Имя Анна – что означает, откуда происходит / Фото Magnific

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