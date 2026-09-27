Йдеться про жіноче ім'я Анна, яке вже багато століть поспіль уособлює жіночність і милосердя. За даними національного реєстру PESEL, як зауважує видання AntyRadio, на початок 2025 року воно об'єднало майже 1,07 мільйона громадянок. Жоден інший варіант досі не зміг наблизитися до такого масового масштабу серед жительок Польщі.

Стародавнє жіноче ім'я, яке досі популярне в Європі

Історія імені Анна сягає глибокої давнини. Воно має давньоєврейське коріння та походить від слова "Ханна", що означає "милість", "благодать" або "доброзичливість". На польських землях це ім'я прижилося ще в далекому ХІІІ столітті. Що цікаво, воно є доволі популярним серед християн, адже саме так звали матір Діви Марії.

Втім, останніми роками смаки молодих батьків помітно змінилися. Новонароджених дівчаток дедалі частіше називають іншими, сучаснішими іменами, через що варіант Анна опустився на 28-му сходинку річного рейтингу популярності.

Незмінний успіх цього імені дослідники пояснюють дивовижною милозвучністю, сильним духовним змістом і величезною кількістю лагідних форм. Наприклад, Анничка, Аня, Анюта й Анічка.

У сучасному світі ім'я Анна асоціюється з материнством і мудрістю. Переважно власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

Ім'я Анна – що означає, звідки походить / Фото Magnific

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