Багато людей на Заході вперше відкрили для себе українські пісні, літературу та мову. Така хвиля щирої симпатії призвела до неочікуваного явища, зокрема помітно вплинула на те, які імена батьки в інших країнах обирають для своїх новонароджених дітей. Про це детальніше – йдеться на ютуб-каналі Mama v temi.

Найпопулярніші українські імена для дітей за кордоном

Починаючи з 2022 року, у пологових будинках США, Канади та Великої Британії зафіксували сплеск інтересу до імен зі слов'янським корінням. Іноземні пари все частіше відмовляються від звичних англомовних варіантів на користь нових і незвичних за звучанням.

Справжніми фаворитами серед дівчаток стали прості та мелодійні імена – Мілана, Ніка та Злата. Батькам подобається, що вони звучать м'яко, легко запам'ятовуються та водночас мають глибокий зміст, адже ім'я Злата, наприклад, асоціюється з чимось світлим, дорогоцінним і сонячним.

Як називають дітей у США та Європі – список українських імен / Фото Magnific

Схожа історія сталася і з іменами для хлопчиків. За кордоном різко зросла популярність імен Лука та Леон. Хоча вони відомі у світі з давніх часів, новий пік попиту напряму пов'язаний зі щоденними згадками про Україну. Жителі західних країн щодня бачили ці імена в новинних стрічках, волонтерських звітах або історіях звичайних українців і просто закохалися в їхню коротку форму.

Однак найбільшим відкриттям став вибір суто українських імен серед американців. У США дедалі частіше називають дітей Тарасами та Лесями. Іноземців надихають постаті видатних українських авторів – Тараса Шевченка та Лесі Українки, чия творчість уособлює мужність, гідність і жагу до волі. Батьки прагнуть закласти ці сильні риси у характер власних дітей, тому українські імена стають важливою частиною родинних історій далеко за межами нашої країни.

До речі, раніше ми розповідали про стародавнє ім'я, яке вже понад тисячу років у тренді.