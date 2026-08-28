Свадьба без жениха и невесты: почему украинцы "выдавали замуж" свечу и что это означало

Представьте себе, что когда-то украинцы могли устраивать свадьбу, на которой не было ни жениха, ни невесты. Главным участником такого обряда становилась свеча, а само действо было связано с огнем, началом нового сезона и народными представлениями о благополучии.

Обряд, известный под названием "Свадьба свечи", был связан с праздником Семена Столпника, говорится в научной статье Натальи Стишовой в журнале "Народное творчество и этнология". По новоюлианскому календарю праздник отмечается 1 сентября. Этнографы зафиксировали его различные варианты в украинских регионах, поэтому говорить о едином сценарии для всей Украины нельзя. На Буковине XIX века это было своеобразное обрядовое действо, которое проводила молодежь на вечерницах.

Согласно описанию этнографических материалов, в доме, где проходили вечерницы, ставили большую восковую свечу, а рядом – маленькую куклу, символизировавшую юношу. Участники распределяли между собой роли, известные по традиционной свадьбе: были отец, мать, друзья, свахи, сваты и другие персонажи. Они исполняли свадебные песни, произносили речи и воспроизводили отдельные элементы свадебного обряда.



Молодежь проводит обряд "Свадьба свечи" / Фото Богдана Пошивайло

Обряд "Свадьба свечи" проводили как символический ритуал инициации, чтобы призвать к замужеству и привлечь женихов и невест в новом сезоне вечерниц. В то же время это было своеобразное "почитание" домашнего огня, который с наступлением осени должен был оберегать молодежь, приносить уют и способствовать удачному сватовству.

Свечу не просто зажигали

Другой вариант традиции был зафиксирован на Полесье. Здесь до 1930-х годов ХХ века бытовал обычай "женить свечу", "женить каганчик", "женить дымоход". В домах торжественно зажигали лучник или каганец, который должен был гореть до Пасхи.

Особенно долго этот обычай сохранялся среди ремесленников – в частности, портных, сапожников и кожевников, которые работали до поздней ночи. Считалось, что выполнение обряда будет способствовать успеху в ремесле. После зажигания свечи мастер старался поработать вечером, чтобы и впредь ему сопутствовала удача в ремесле.

На Житомирском Полесье существовал еще один похожий вариант – "Свадьба дымохода". Его связывали с зажиганием первого сезонного огня и началом выпечки хлеба из нового урожая.

Обычай, который сегодня звучит почти как шутливая "свадьба" с неодушевленным предметом, на самом деле был частью гораздо более широкой традиции почитания огня. А различные его варианты показывают, насколько по-разному один и тот же обряд мог существовать в украинских регионах.

Кстати, именно во время вечерниц молодые девушки и парни искали себе пару.